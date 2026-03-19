Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής σε περιπέτειες: Η youtuber αποκάλυψε ότι έχουν covid οικογενειακώς

Μία περιπέτεια υγείας περνάνε η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής, μαζί με την κορούλα τους, Ολίβια, καθώς όπως αποκάλυψε η γνωστή youtuber και παρουσιάστρια έχουν κολλήσει όλοι τους κορονοϊό.

Μπορεί η πανδημία του covid να έχει μείνει στο πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο ο ιός είναι ακόμα εδώ και δεν είναι λίγα τα κρούσματα που ανακαλύπτονται καθημερινά. Ευτυχώς, η δράση του είναι πλέον πιο ήπιοι. Η Μαίρη Συνατσάκη την Πέμπτη (19.03.2026) αποκάλυψε ότι εκείνη ο σύντροφός της, Ίαν Στρατής και η κόρη τους έχουν κολλήσει, χωρίς ωστόσο να αναφέρει αν ταλαιπωρούνται από συμπτώματα.

«Στο σήμερα… Έχουμε covid. Όλοι. Οικογενειακώς», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη.

Πρόσφατα, η Μαίρη Συνατσάκη έκανε μία εξομολόγηση για τις δυσκολίες που βιώνει στην καθημερινότητά της.

«Το 98% των ημερών μου… Έχω ένα εκατομμύριο πράγματα να κάνω από την στιγμή που κοιμάται η μικρή. Είμαι πάντα κουρέλι. Κάθομαι με το κινητό και τρώω ό,τι βλακεία υπάρχει στο ντουλάπι. Σήμερα είναι αυτά τα πορτοκαλί ξηροκάρπια. Μετράω τα δεινά που βλέπω γύρω μου. Ασήκωτα συνέχεια. Σκρολάρω στο διηνεκές. Σκέφτομαι πάντα πως αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα.

Ευγνωμονώ για την υγεία. Πάω να μοντάρω. Κάποιες φορές είναι όντως μια καλύτερη μέρα», είχε γράψει στο Instagram η Μαίρη Συνατσάκη.