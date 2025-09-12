Η Μαρία Αντωνά ευχήθηκε στον Γιώργο Λιάγκα «καλή επιτυχία» ενόψει της πρεμιέρας της εκπομπής του

Με αφορμή την ολοκλήρωση της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» από τον ΑΝΤ1, η Μαρία Αντωνά, η οποία βρισκόταν στο πάνελ της Κατερίνας Καραβάτου έκανε μία ανάρτηση και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, ενώ αναφέρθηκε και στον σύντροφό της, τον Γιώργο Λιάγκα.

Η όμορφη δημοσιογράφος που δεν κρύβει την ευτυχία που βιώνει στο πλάι του γνωστού παρουσιαστή του ΑΝΤ1 θέλησε να του ευχηθεί δημοσίως «καλή επιτυχία» με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Μάλιστα, η Μαρία Αντωνά δεν παρέλειψε να αναφέρει και τα ονόματα των συνεργατών της.

Με ένα συγκινητικό και γεμάτο ευγνωμοσύνη μήνυμα αποχαιρέτησε η Μαρία Αντωνά την καλοκαιρινή τηλεοπτική σεζόν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, που φέτος συμμετείχε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλοκαίρι Παρέα”, με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου, έγραψε λίγο μετά το φινάλε της εκπομπής:

«Ένα υπέροχο καλοκαίρι παρέα ολοκληρώθηκε! Με τόση χαρά και συγκίνηση! Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όσα ζήσαμε», έγραψε αναφέροντας όλα τα ονόματα των συνεργατών της.

«Καλή συνέχεια την Δευτέρα στο “Πρωινό” του Γιώργου Λιάγκα στις 09:00 και σε όλη την ομάδα, Γιώτα Κηπουρού, Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Δέσποινα Καμπούρη, Πάνο Κατσαρίδη, Ποσειδώνα Γιαννόπουλε θα είστε η Νο1 επιλογή μας», ανέφερε στην ίδια ανάρτηση η Μαρία Αντωνά.

Σημειώνεται ότι η εκπομπή «Το πρωινό» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Θεωρώ πως ό,τι έχει έρθει για κάποιο λόγο έχει έρθει. Κάτι είχε να δώσει, κάτι να αφήσει, πάμε παρακάτω. Επειδή όμως τα χρόνια δεν γυρίζουν πίσω, πρέπει να είμαστε σίγουροι για τις επιλογές μας και για όσα κάνουμε. Αν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει, προχωράς παρακάτω. Η ζωή κινείται γρήγορα. Δεν μπορούμε να τη σταματάμε. Όσο επιμένεις στο λάθος, η ζωή θα σ’ το ξαναφέρνει», είχε εξομολογηθεί η Μαρία Αντωνά σε πρόσφατη συνέντευξή της για τα πράγματα που δε μετανιώσει στη ζωή της.