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Τροχαίο ατύχημα για τη Μαρία Κανελλοπούλου – Έπεσε σε τοίχο και νοσηλεύεται τραυματισμένη

Δύσκολες ώρες για τη δημοφιλή ηθοποιό, καθώς έχει χτυπήσει σοβαρά στη σπονδυλική στήλη
Μαρία Κανελλοπούλου
H Μαρία Κανελλοπούλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μία αινιγματική ανάρτηση είχε κάνει πριν από μερικές ώρες η Μαρία Κανελλοπούλου μέσω του Facebook αποκαλύπτοντας ότι περνάει δύσκολες στιγμές, αλλά χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς της συμβαίνει.

Το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026) η εκπομπή «Studio στις 3» αποκάλυψε ότι η δημοφιλής ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με το αμάξι της. Η Μαρία Κανελλοπούλου νοσηλεύεται αλλά η ζωή της δε διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Οι ρεπόρτερ της εκπομπής επικοινώνησαν με την ίδια τη Μαρία Κανελλοπούυλου και αποκάλυψαν ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο ύστερα από τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό της. Το όχημα της ηθοποιού της προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά στη σπονδυλική στήλη.

Μάλιστα, υπογράμμισαν οι οικοδεσπότες της εκπομπής ότι μπορεί να έχει σοβαρά τραύματα ωστόσο η ζωή της δε διατρέχει κίνδυνο. Σημειώνεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, η Μαρία Κανελλοπούλου έγραψε ότι δεν έχει χρόνο για άλλο πόνο και πρόσθεσε κάποια emojis με λυπημένες φάτσες.

Νωρίτερα, ο Βαγγέλης Γέττος, δημοσίευσε ένα κείμενο, υπογραμμίζοντας ότι η Μαρία Κανελλοπούλου δεν κινδυνεύει.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook.

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