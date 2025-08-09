Η Μαρία Κορινθίου απόλαυσε το αυγουστιάτικο φεγγάρι στην Αλόννησο και το θέαμα ήταν μαγικό

Στην όμορφη Αλόννησο βρίσκεται ακόμα η Μαρία Κορινθίου και το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025) χαλάρωσε, παρακολουθώντας το – σχεδόν – ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου.

Η γνωστή ηθοποιός κάνει διακοπές σε ένα θέρετρο δίπλα στο κύμα και απολαμβάνει στο έπακρον την κάθε στιγμή της εκεί. Μερικές ώρες πριν από την αυγουστιάτικη Πανσέληνο που είναι απόψε, η Μαρία Κορινθίου κατέγραψε το εντυπωσιακό θέαμα και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

«8/8 Portal Lions Gate and the Sturgeon Full Moon», έγραψε στη λεζάντα η Μαρία Κορινθίου ανυπομονώντας για την Πανσέληνο του του Οξύρρυγχου.

Η Μαρία Κορινθίου διανύει ένα πολύ ιδιαίτερο διάστημα στη ζωή της, καθώς μετά από το διαζύγιό της με τον Γιάννη Αϊβάζη έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργου Καραθανάση.

Μάλιστα, όσο εκείνη βρίσκεται στην Αλόννησο αφιέρωσε ένα τραγούδι στον σύντροφό της, που δεν ήταν άλλο από το κομμάτι «Βοριάς» του APON.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας του ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.