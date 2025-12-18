Η Μαρία Κορινθίου διέψευσε ότι σχεδιάζει να παντρευτεί τον Γιώργο Καραθανάση: «Δεν γνωρίζω κάτι άρα δεν ισχύει»

Η Μαρία Κορινθίου ετοιμάζεται για τα φετινά Χριστούγεννα και έχει δίπλα τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση. Οι δυο τους δεν σχεδιάζουν να παντρευτούν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ηθοποιός στην εκπομπή «Breakfast@Star». Σε άλλο σημείο, κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα ανέφερε προ ημερών ο πρώην σύζυγός της Γιάννης Αϊβάζης για το διαζύγιό τους.

«Αισθάνομαι ηρεμία, γαλήνη, όχι πολλή φασαρία, και όχι πολλά περιττά να το πω έτσι. Είμαι καλά, είναι επιλογή μου. Νομίζω και ο κάθε ένας μας, μια έτσι μια αλλιώς, μια ηρεμία, μια τρέχουμε περισσότερο». είπε η Μαρία Κορινθίου αρχικά.

Όταν ο δημοσιογράφος την ρώτησε για τα όσα ακούγονται για το γάμο της με τον Γιώργο Καραθανάση, απάντησε ενοχλημένη: Μπορείτε να μου πείτε γιατί τώρα την ακούω από εσάς; Πού γράφτηκε; Ποιος το είπε; Δεν γνωρίζω κάτι άρα δεν ισχύει. Είμαι καλά και από αυτά χορτασμένη» είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε για το ξέσπασμα του Γιάννη Αϊβάζη για το διαζύγιό τους, απάντησε: «Ξέρεις τι γίνεται; Νομίζω πια ότι μετά από τόσο καιρό είναι περιττό να αναλωνόμαστε και στο να λέμε και να ξαναλέμε και να στηρίζουμε το συγκεκριμένο. Λογικό είναι να υπάρξει μια αντίδραση. Ο κάθε ένας είναι με τις μέρες του, ο κάθε ένας πώς το αντιμετωπίζει. Τώρα θα κάτσω να πω τέτοια; Δεν θέλω να συζητάω θα δοθεί τροφή γι’ αυτό δεν θέλω και με βλέπεις να κολλάω. Ο κάθε ένας έχει ακολουθήσει στη προσωπική του ζωή το δρόμο του».

Η Μαρία Κορινθίου διανύει ένα πολύ ιδιαίτερο διάστημα στη ζωή της, καθώς μετά από το διαζύγιό της με τον Γιάννη Αϊβάζη έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργου Καραθανάση.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.