Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης στις Ιταλικές Άλπεις: Η νέα τρυφερή φωτογραφία από τις διακοπές τους

Στις Ιταλικές Άλπεις πέρασαν την Πρωτοχρονιά η Μαρία Κορινθίου και ο νέος σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης.

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από τις χειμερινές τους διακοπές στις Ιταλικές Άλπεις, μέσα από φωτογραφίες που ανέβασαν στο Insatgram.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν, τους βλέπουμε να απολαμβάνουν βόλτες στο χιόνι, χαλαρές στιγμές σε ζεστούς χώρους αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των ημερών.

Η Μαρία Κορινθίου θέλησε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 να κάνει ακόμη μια ανάρτηση από τα χιονισμένα βουνά των Δολομιτών με μια νέα τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης είναι ζευγάρι από το καλοκαίρι του 2025.

Η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό όταν η ηθοποιός μοιράστηκε την πρώτη τους κοινή φωτογραφία.

Έκτοτε ο φακός τους έχει «συλλάβει» σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις, δείχνοντας τη στενή τους σχέση.

Ο Γιώργος Καραθανάσης είναι αντιπρόεδρος πολύ γνωστής εταιρίας μπαχαρικών.

Η γνωριμία του με την ηθοποιό φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, αφού η Μαρία Κορινθίου μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram προχώρησε σε διαφήμιση σχετικών προϊόντων της εταιρίας του.