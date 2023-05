«Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα και στο διαβατήριο», αποκάλυψε με πολλή χαρά η Μαρία Μενούνος. Η παρουσιάστρια ανέβασε σχετική φωτογραφία στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστή μπροστά από το Καλλιμάρμαρο.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας της με το ελληνικό διαβατήριο στο χέρι, η Μαρία Μενούνος ευχαριστεί στα προξενείο της Ελλάδας στη Βοστόνη και στο Λος Άντζελες.

«I’m so proud to officially be a greek citizen! Where better to share this 😂 than in our motherland! Thank you to everyone at the greek consulates in boston and los angeles, especially Elena Meletiou and Maria Koukoutsi, for helping me and my family achieve this special honor».

