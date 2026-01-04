Η Μαρία Μπεκατώρου στο Μαρόκο: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της παρουσιάστριας

Η Μαρία Μπεκατώρου ταξίδεψε στο Μαρόκο και πήρε μια γεύση από το χρώμα και την κουλτούρα της χώρας. Η παρουσιάστρια του Mega, δημοσιοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες και έδωσε μια γεύση στους διαδικτυακούς φίλους της, από τα όσα είδε στην αφρικανική χώρα.

Η Μαρία Μπεκατώρου απαθανάτισε μέρη που επισκέφτηκε και ανθρώπους που συνάντησε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μαρόκο, πόζαρε δίπλα σε καμήλες και δήλωσε γοητευμένη από τον τρόπο ζωής που είδε με τα μάτια της.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό της εμπειρίας. Από κομψούς χώρους με ανατολίτικη διακόσμηση και φωτεινά αίθρια, μέχρι νυχτερινά στιγμιότυπα δίπλα σε πισίνες που θυμίζουν σκηνικό από κινηματογραφική ταινία

Στο φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού δεν λείπουν και οι πιο χαρακτηριστικές μαροκινές λεπτομέρειες: πολύχρωμα μπαχαρικά, παραδοσιακά μοτίβα και μικρές πινελιές που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα του προορισμού. Την ανάρτηση συνόδευσε με τη φράση: «Η μαροκινή ζωή είναι το κλειδί της ευτυχίας».

Προ ημερών η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε για την επιτυχία του «The Chase» που παρουσιάζει στο Mega και τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.