Μαρία Μπεκατώρου: Μου άρεσε που με πρότειναν και με είχαν επιλέξει τότε αλλά θέλω να κάνω άλλα πράγματα

Η Μαρία Μπεκατώρου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για την επιτυχία του «The Chase» που παρουσιάζει στο Mega, για ακόμα μία σεζόν, αλλά και για τα επαγγελματικά της πλάνα. Σε ερώτηση για τη φημολογία που αναπτύχθηκε περί πρότασης για παρουσίαση πρωινής εκπομπής, απάντησε πως δεν πιστεύει πως είναι το κατάλληλο πρόσωπο.

«Δεν είναι το φόρτε μου το πρωινό. Μιλάμε τώρα εκ του ασφαλούς γιατί βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά και ο Θεός τα βλέπει και γελάει. Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που κάνουν πρωινό. Εγώ πιέστηκα από αυτό. Τώρα είμαι πολύ καλά εδώ. Μου άρεσε που με πρότειναν και με είχαν επιλέξει τότε, αλλά θέλω να κάνω άλλα πράγματα» είπε η Μαρία Μπεκατώρου.

Η παρουσιάστρια απάντησε για τις φήμες που την ήθελαν να αναλαμβάνει και βραδινή εκπομπή: «Δεν προχωράει η συζήτηση για το βραδινό σόου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο κι εμένα θα μου άρεσε πολύ, αλλά δεν θέλω να λέω κάτι το οποίο, πρώτον, δεν ισχύει και, δεύτερον, εδώ ρίχνουμε πολλή δουλειά είμαι μια χαρά. Μακάρι να γίνει, αλλά κι αν δεν γίνει κάτι, είμαι πολύ ευχαριστημένη με το Chase μου. Πάει καλά.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, από τα νούμερα κρινόμαστε. Έχω πάντα μια μικρή ανασφάλεια όταν ξεκινάω κάτι τηλεοπτικά. Δεν περίμενα να κάνει τόση επιτυχία γιατί ήταν κάτι καινούριο και για τα ελληνικά δεδομένα και για εμένα προσωπικά. Τώρα είναι η 5η χρονιά και είναι μία πολύ όμορφη χρονιά μέχρι στιγμής, Δόξα τω Θεώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κλείσει μία σεζόν».

Τέλος, δήλωσε για τις συνεργασίες της στην τηλεόραση: «Δεν μου έχει συμβεί να μου “φορέσουν” πρόσωπα, πάντα ήμουν πολύ ευχαριστημένη με τους συνεργάτες που είχα και ας ήταν κάποια πρόσωπα επιλογές του καναλιού».