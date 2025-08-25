Η Μαρία Ναυπλιώτου με μπικίνι στη Χίο – «Απολαμβάνω την κάθε καλοκαιρινή στιγμή»

Η Μαρία Ναυπλιώτου κάνει διακοπές στη Χίο και μοιράζεται όμορφες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοφιλής ηθοποιός απολαμβάνει τις βουτιές και το κρασί της στα υπέροχα νερά του νησιού.

Όπως εξομολογείται η Μαρία Ναυπλιώτου μέσα από το ποστάρισμά» της στο Instagram, «απολαμβάνει την κάθε καλοκαιρινή στιγμή στη Χίο» μαζί με τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Η Μαρία Ναυπλιώτου φόρεσε το αγαπημένο της floral μαγιό και με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, επέλεξε να κάνει τις βουτιές της στα υπέροχα νερά της Χίου, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, απαθανατίζοντας τις στιγμές με φωτογραφίες χωρίς φίλτρα.

Η ηθοποιός για 2η σεζόν θα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Tο Ακρωτήρι» στο Θέατρο Ιλίσια μαζί με τον Νικόλα Παπαγιάννη και σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Η ερμηνεία της Μαρίας Ναυπλιώτου στον κεντρικό ρόλο της Τζουλιάνας, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις καλύτερες της σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια από τους θεατές και τους κριτικούς.