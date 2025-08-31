Η Μαρία Σολωμού αποχαιρετά το καλοκαίρι με μία topless πόζα – Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της

Σε vacation mood βρίσκεται ακόμα η Μαρία Σολωμού, η οποία απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα σε κάποιο ειδυλλιακό μέρος της Ελλάδας, ενώ πρόσφατα έκανε μία τολμηρή αλλαγή στην εμφάνισή της, υιοθετώντας ένα νέο look με μαλλιά ράστα.

Η δημοφιλής ηθοποιός περνάει όμορφες χαλαρές στιγμές τόσο δίπλα στο κύμα όσο και μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, η Μαρία Σολωμού θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στο Instagram κάποιες άκρως δροσερές πόζες, στις οποίες φορά ένα λευκό και ένα μαύρο μπικίνι και δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη.

Σε μία από αυτές, λοιπόν, τολμά και ποζάρει με νάζι στον φακό topless.

«Αντίο στον Αύγουστο… (Μια μέρα απομένει ακόμα)», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή καλλιτέχνιδα.

View this post on Instagram A post shared by Maria Solomou (@mariasolomou_official)

Βλέποντας το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της, οι θαυμαστές της ηθοποιού έσπευσαν να της χαρίσουν πολλά likes και να γράψουν κολακευτικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή της.

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι καλείται να επιστρέψει στην Αθηνά και να εγκλιματιστεί στη ρουτίνα του χειμώνα και των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.