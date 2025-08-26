Lifestyle

Η Μαριέττα Χρουσαλά με βίντεο κάτω από νερό λέει «δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι»

Η πρώην παρουσιάστρια ποζάρει με φόντο τα καταγάλανα νερά και τα μέρη που επισκέπτεται
Με ένα βίντεο κάτω από το νερό που δημοσίευσε στο Instagram, η Μαριέττα Χρουσαλά ζητά να μην τελειώσει το καλοκαίρι, με την ίδια να βρίσκεται σε διακοπές.

Η Μαριέττα Χρουσαλά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους υλικό από την καθημερινότητά της και φυσικά από τις διακοπές της.

Στην τελευταία ανάρτηση η Μαριέττα Χρουσαλά ανέβασε ένα βίντεο που τη δείχνει να κολυμπά κάτω από το νερό, φορώντας τη μάσκα της και πέδιλα για να ανακαλύψει τον βυθό.

 
 
 
 
 
Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της έγραψε: «Με αγάπη. Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι».

