Η Μαρίνα Σάττι για την περιπέτεια υγείας «Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά»

Η Μαρίνα Σάττι τη Δευτέρα (04.12.2025) πήρε εξιτήριο από το Ιασώ, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες, με αποτέλεσμα να ακυρώσει τόσο την εμφάνισή της στα MadWalk όσο και την περιοδεία της στην Αμερική και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της και αναρρώνει.

Η γνωστή τραγουδίστρια μερικές ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα το μεσημέρι της Πέμπτης αποφάσισε να μιλήσει δημοσίως για την περιπέτεια της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι ο τελευταίος μήνας της ζωής της ήταν χάλια. Παράλληλα, η Μαρίνα Σάττι τόνισε ότι πλέον είναι υγιής και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου που τη φρόντισε.

«Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα όλους τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γλυκιές νοσηλεύτριες που τους γκρίνιαζα όλη μέρα (και όλη νύχτα) γιατί φοβάμαι τις βελόνες, εσένα καλέ μου τραυματιοφορέα που ξέρεις ποιος είσαι, φτιάχνατε το δωμάτιο και που φέρνατε το φαγητό, όλοι στο Ιασώ!

Τους φίλους μου, την οικογένεια μου σας αγαπώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας ακόμα – ευχαριστώ Η περιοδεία στις ΗΠΑ θα επαναπρογραμματιστεί σύντομα», έγραψε σε ανάρτηση που έκανε η Μαρίνα Σάττι στο Instagram.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες από τη νοσηλεία της.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της περιοδείας της Μαρίνας Σάττι.