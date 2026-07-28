Lifestyle

Ειρήνη Νικολοπούλου: Για μένα η απώλεια της αδελφής μου είναι σαν να μου έκαναν ακρωτηριασμό

«Δεν πέτυχα πολύ σαν οικογενειάρχης, άρχισα να πετυχαίνω όταν σταμάτησα την τηλεόραση», είπε ακόμα η δημοσιογράφος
Ειρήνη Νικολοπούλου
H Ειρήνη Νικολοπούλου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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«Νομίζω πως δεν πέτυχα πολύ σαν οικογενειάρχης. Άρχισα να πετυχαίνω όταν σταμάτησα την τηλεόραση. Έγινα καλύτερη μητέρα, καλύτερη θεία και καλύτερη γενικά», δήλωσε η Ειρήνη Νικολοπούλου

Στον πόνο για την απώλεια της αγαπημένης της αδελφής αλλά και στον συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ειρήνη Νικολοπούλου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της: 

Πως συνδυάσατε καριέρα και οικογένεια;

Νομίζω πως δεν πέτυχα πολύ σαν οικογενειάρχης. Άρχισα να πετυχαίνω όταν σταμάτησα την τηλεόραση. Έγινα καλύτερη μητέρα, καλύτερη θεία και καλύτερη γενικά. Εγώ βρέθηκα σε μια οικογένεια διευρυμένη με την αδελφούλα μου, που έχασα πέρυσι και χρειάστηκε να είμαι κοντά της. Δεν θα μπορούσα να τα κάνω αυτά τα πράγματα αν ήμουν στην τηλεόραση.

Ο πόνος της απώλειας μαλακώνει με το πέρασμα του χρόνου;

Για μένα η απώλεια της αδελφής μου είναι σαν να μου έκαναν ακρωτηριασμό. Δεν το λέω για να πω κάτι υπερβολικό, έτσι το αισθάνομαι. Όταν φεύγουν οι γονείς σου, αλλά και ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις μεγαλώσει πλάι πλάι όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ δύσκολο. Με την αδελφή μου πάντα ήμασταν δεμένες.

Είχαμε πολλή αγάπη μεταξύ μας και αυτό το κάνει πολύ σκληρό και δύσκολο. Συνεχίζω να ζω, αλλά και η χαρά που μπορεί να νιώσω είναι μέχρι ενός σημείου. Λέω “αχ και να ήταν εδώ η αδελφή μου”.

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