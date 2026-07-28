Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σούρι αφαίρεσε επίσημα το επώνυμο του πατέρα της – Δεν έχουν σχέσεις εδώ και χρόνια

Ο Τομ Κρουζ κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Κέιτι Χολμς απέκτησε μία κόρη, τη Σούρι, με την οποία εδώ και χρόνια έχει ανύπαρκτες σχέσεις.

Η Σούρι Κρουζ είναι πλέον 20 ετών και εδώ και χρόνια μεγαλώνει χωρίς την παρουσία του διάσημου σταρ στη ζωή της. Η κοπέλα αποφάσισε να κόψει κάθε σχέση με τον Τομ Κρουζ και αφαίρεσε επίσημα το επώνυμό του, ενώ με την Κέιτι Χολμς διατηρεί καλές σχέσεις.

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Την είδηση έφερε στο φως η σελίδα Page Six, αναφέροντας ότι η φοιτήτρια, της οποίας το όνομα ήταν Σούρι Κρουζ, χρησιμοποιεί πλέον το μεσαίο όνομα της μητέρας της ως επώνυμό της, και νόμιμα ονομάζεται Σούρι Νοέλ, διακόπτοντας και επίσημα κάθε δεσμό με τον αποξενωμένο πατέρα της. Μάλιστα, λέγεται ότι η Σούρι από το 2024 είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί το επώνυμο του διάσημου ηθοποιού, ενώ δεν είναι σαφές πότε άλλαξε τα επίσημα έγγραφά της.

Η USA Today επικοινώνησε με εκπροσώπους της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ για σχόλια.

Σημειώνεται ότι ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς ήταν παντρεμένοι από τον Νοέμβριο του 2006 έως το 2012 και η Νοέλ γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 2006, ακριβώς έναν χρόνο μετά το πρώτο ραντεβού των γονιών της.

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«Όταν καταλήξαμε στο όνομα Σούρι, το λατρέψαμε και οι δύο. Και είπαμε και οι δύο “Σούρι Κρουζ”. Αργότερα ανακαλύψαμε ότι σήμαινε “κόκκινο τριαντάφυλλο”, και αυτό ήταν απλώς ένα μπόνους. Σούρι – ήταν τέλειο», είχε δηλώσει ο Τομ Κρουζ τον Οκτώβριο του 2006 στο Vanity Fair.

Όταν ο Κρουζ και η Χολμς ακολούθησαν χωριστούς δρόμους το 2012, είχαν δηλώσεις «Δεσμευόμαστε να συνεργαστούν ως γονείς για να πετύχουν αυτό που είναι προς το συμφέρον της κόρης μας, Σούρι. Θέλουμε να κρατήσουμε τα ζητήματα που επηρεάζουν την οικογένειά μας ιδιωτικά».

«Αυτό που ήταν πραγματικά σημαντικό για μένα με την κόρη μου, επειδή ήταν τόσο ορατή από μικρή ηλικία, είναι ότι μου αρέσει πολύ να την προστατεύω. Είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι γονιός, που είμαι ο γονιός της. Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος», είχε δηλώσει η Χολμς στο περιοδικό Glamour το 2023.