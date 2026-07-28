Γιάννης Παπαμιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς άδεια»

Μία ανακοίνωση στα social media έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ που αφορά τη διάσημη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram ότι δεν επιτρέπει από δω και στο εξής να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας του. Επίσης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι δεν επιτρέπει να επεξεργάζονται φωτογραφίες της αξέχαστης σταρ του κινηματογράφου μέσω AI.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI», ανέφερε η ανακοίνωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ στο Instagram

Σημειώνεται ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που ήταν η μεγαλύτερη Ελληνίδα σταρ του εγχώριου κινηματογράφου, στις 23 Ιουλίου 1996, «έφυγε» από τη ζωή, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Τριάντα χρόνια μετά, ούτε το κοινό της ούτε ο μονάκριβος γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, την έχουν ξεχάσει.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, που πρόσφατα επισκέφθηκε το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και έγραψε ένα σπαρακτικό μήνυμα, έκανε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της σπουδαίας ηθοποιού στο Instagram, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές που έζησε στο πλευρό της.