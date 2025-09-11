«Η Μαρινέλλα δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου, δεν έχει αλλάξει κάτι», δήλωσε ο Γιάννης Ξανθούλης

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από τη στιγμή που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου και ο καλός της φίλος, Γιάννης Ξανθούλης, μίλησε για την κατάστασή της.

Όπως ανέφερε ο γνωστός συγγραφέας δεν έχει υπάρχει καμία αλλαγή στην κατάστασή της και δυστυχώς η Μαρινέλλα δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον, με τον Γιάννη Ξανθούλη να τονίζει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το ‘χουμε» το απόγευμα της Πέμπτης (11.09.2025) ότι την αποκαλεί «ωραία κοιμωμένη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος από την περιπέτειά της κι αυτό είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Δεν άλλαξε τίποτα στην υγεία της. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση, που στα 86 της έβγαινε στη σκηνή και “έτριζε” ο τόπος ότι πλέον δεν υπάρχει. Η κόρη της λέει “η μαμά είναι στο δωμάτιο”. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου. Είναι η Μαρινέλλα που κοιμάται. “Η ωραία κοιμωμένη”, που λέω», δήλωσε ο Γιάννης Ξανθούλης.

«Ήμουν μαζί με την κόρη της και την εγγονή της, όταν έπαθε το εγκεφαλικό. Το είδαμε μπροστά μας και ήταν σοκ, δεν ήταν λιποθυμία απλά, ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εγώ ξέρω ότι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος υπέφερε και μαζί υποφέραμε κι εμείς και υποφέρουμε μέχρι τώρα που σκεφτόμαστε ότι αυτή η απουσία της είναι πολύ έντονη. Ήταν άνθρωπος του σπιτιού μας, όχι σαν τραγουδίστρια, αλλά ένας δικός μας άνθρωπος», πρόσθεσε για τη Μαρινέλλα.