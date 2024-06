Η Μαριόν Κοτιγιάρ μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον και τη Ρις Γουίδερσπουν στο «The Morning Show»

Η ταλαντούχα Μαριόν Κοτιγιάρ θα είναι μία από τις πρωταγωνίστριες της 4ης σεζόν του «The Morning Show» στο πλευρό της Ρις Γουίδερσπουν και της Τζένιφερ Άνιστον, όπως αναφέρει το Variety.

Η Μαριόν Κοτιγιάρ θα εμφανιστεί στην επιτυχημένη σειρά του Apple TV+ μαζί με τις Ρις Γουίδερσπουν και Τζένιφερ Άνιστον υποδυόμενη «μια έξυπνη επιχειρηματία από μια διάσημη οικογένεια της Ευρώπης, την Celine Dumont».

Στο πλευρό τους οι Μπίλι Κράνταπ, Μαρκ Ντούπλας, Νέστορ Κάρμπονελ, Κάρεν Πίτμαν, Γκρέτα Λι, Τζον Χαμ και Νικόλ Μπέχαρι.

Θα είναι μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κοτιγιάρ, η οποία απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «La Vie En Rose» το 2008. Ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία και το 2015 για το «Two Days, One Night» ενώ έχει πρωταγωνιστήσει, μεταξύ άλλων, στις παραγωγές «Brother and Sister», «From the Land of the Moon», «Midnight in Paris» και «Inception».

Σημειώνεται ότι η βραβευμένη σειρά η οποία έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2019 εξερευνά «τον απίθανο κόσμο των πρωινών ειδήσεων και το παρασκήνιο της ζωής των ανθρώπων που βοηθούν την Αμερική να ξυπνήσει το πρωί».

Η Γουίδερσπουν και η Άνιστον εκτός από πρωταγωνίστριες είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τη Μίμι Λέντερ η οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Η επερχόμενη σεζόν πήρε το πράσινο φως πριν κάνει πρεμιέρα ο τρίτος κύκλος, ο οποίος προβλήθηκε στην πλατφόρμα το περασμένο φθινόπωρο.