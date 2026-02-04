Lifestyle

Η Ματούλα Ζαμάνη για τη μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία: Με στεναχώρησε που είδα γυναίκες να κράζουν

«Ανησύχησα λίγο με τη μαμά μου γιατί οι δημοσιογράφοι έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι» πρόσθεσε η Ματούλα Ζαμάνη
Ματούλα Ζαμάνη
Ματούλα Ζαμάνη / NDP PHOTO

Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από τη νύχτα που η Ματούλα Ζαμάνη έβγαλε τη μπλούζα που φορούσε κατά τη διάρκεια συναυλίας της, με την ίδια να συνεχίζει να δέχεται ερωτήσεις για την κίνηση που έκανε τότε. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά και ορισμένα σχόλια που την ενόχλησαν.

«Έμαθα τι έγινε με μένα και την μπλούζα που έβγαλα, όταν σήκωσα το τηλέφωνο σε μια δημοσιογράφο. Μου ζήτησε να βγω σε μια πρωινή εκπομπή και της το έκλεισα», είπε αρχικά η Ματούλα Ζαμάνη.

Η Ματούλα Ζαμάνη είπε στη συνέχεια: «Είδα κάποια σχόλια ακραία που μπήκα στη διαδικασία να δω ποιοι είναι αυτοί που τα λένε. Με στεναχώρησε που είδα πολλές γυναίκες να κράζουν.

Με στεναχώρησε που ξαφνικά όλη η χώρα αντί να ασχοληθεί με το καινούργιο μου τραγούδι, ασχολούνταν αν έβγαλα τη μπλούζα μου. Ανησύχησα λίγο με τη μαμά μου γιατί οι δημοσιογράφοι έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι. Κατάλαβα τι δύναμη είχα όταν μία γιαγιά με ρώτησε αν είμαι εγώ που έβγαλα τη μπλούζα μου».

Η Ματούλα Ζαμάνη στις 18 Σεπτεμβρίου του 2024 έβγαλε την μπλούζα της και την πέταξε στο κοινό ενώ τραγουδούσε το «Μιλώ για σένα». Από εκείνη την ημέρα έχει γίνει «στόχος» εκπομπών και social media με κάποιους να την κατακρίνουν για τα κιλά της και κάποιους άλλους να την υποστηρίζουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
96
68
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo