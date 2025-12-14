Συμβαίνει τώρα:
Η Μαύρη Λίστα των Όσκαρ: Από Γουίλ Σμιθ και Ρίτσαρντ Γκιρ μέχρι Μπιλ Κόσμπι και Χάρβεϊ Γουάινστιν – Όλοι όσοι έχουν αποκλειστεί από την τελετή

Ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ

Η βραδιά των Όσκαρ είναι μια μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου. Είναι η στιγμή που όλο το Χόλιγουντ συγκεντρώνεται κάτω από μια στέγη για να τιμήσει τους πιο διάσημους και καταξιωμένους ηθοποιούς. Ωστόσο, πλέον δεν είναι όλοι καλεσμένοι.

Αρκετοί ηθοποιοί έχουν αποκλειστεί από τα Όσκαρ είτε λόγω προσωπικών παραπτωμάτων είτε λόγω πολιτικών ή ποινικών σκανδάλων. Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχωρίζουν ο Γουίλ Σμιθ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ, που δεν θα λάβουν πρόσκληση για τα Όσκαρ του 2026 και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Γουίλ Σμιθ μπήκε στη μαύρη λίστα μετά το σκάνδαλο με τον Κρις Ροκ το 2022, όταν τον χαστούκισε ζωντανά στη σκηνή, ενώ ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκλείστηκε σχεδόν για δύο δεκαετίες μετά την απρόσμενη πολιτική του παρέμβαση το 1993 κατά την 65η τελετή.

Γουίλ Σμιθ: Το «οσκαρικό χαστούκι» που του κόστισε 10 χρόνια αποκλεισμού

Μπορεί το 2022, ο ηθοποιός Γουίλ Σμιθ να έλαβε Όσκαρ Α΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσάρκωνε τον πατέρα-προπονητή δύο πρωταθλητριών του τένις, ωστόσο στην ιστορία έμεινε για το χαστούκι που έδωσε στον παρουσιαστή της βραδιάς, Κρις Ροκ.

Γουίλ Σμιθ - Κρις Ροκ
Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ στα Όσκαρ / AP Photo / Chris Pizzello, File

Κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής, ο «θερμόαιμος» ηθοποιός έχασε τον έλεγχο όταν ο Κρις Ροκ έκανε ένα άκομψο αστείο για την σύζυγο του Γουίλ Σμιθ Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της.

Συγκεκριμένα είπε «Τζάντα σ’αγαπώ, το ”G.I. Jane 2” σε περιμένει», αναφερόμενος στην ταινία για την οποία η Ντέμι Μουρ είχε ξυρίσει το κεφάλι της το 1997.


Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ που πάσχει από αλωπεκία δεν βρήκε καθόλου αστείο το χιούμορ του παρουσιαστή που αμέσως μετά δέχτηκε ένα δυνατό χαστούκι από τον Γουίλ Σμιθ ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή φωνάζοντας «μην ξαναπιάσεις την γυναίκα μου στο στόμα σου».
Όλοι στην αίθουσα πάγωσαν με τον Κρις Ροκ να παραμένει ψύχραιμος συνεχίζοντας την απονομή. 

Λίγη ώρα αργότερα ο Γουίλ Σμιθ, με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγνώμη από την Ακαδημία του αμερικανικού κινηματογράφου», δηλώνοντας «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα».

Εξαιτίας του περιστατικού με τον Κρις Ροκ, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι του απαγορεύει να παρευρίσκεται στην τελετή Βραβείων Όσκαρ, καθώς και σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα της Ακαδημίας, για 10 χρόνια.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά το περιστατικό ο Γουίλ Σμιθ είπε: «Ήταν μια φρικτή νύχτα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις και πολυπλοκότητες σε αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας, απλά - τα έχασα» είπε ο Γουίλ Σμιθ.

«Περνούσα κάτι (δύσκολο) εκείνο το βράδυ. Όχι ότι αυτό δικαιολογεί τη συμπεριφορά μου… Ήταν πολλά πράγματα. Ήταν το μικρό αγόρι που είδε τον πατέρα του να χτυπάει τη μητέρα του. Όλα αυτά απλά μεγεθύνθηκαν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, που θέλω να είμαι» είπε.

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ο ηθοποιός που έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το πρωτόκολλο

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από εκείνο το βράδυ των Όσκαρ του 1993, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ ανέβηκε στη σκηνή όχι απλώς για να παρουσιάσει ένα βραβείο, αλλά για να κάνει μια δήλωση που θα άφηνε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού.

Πριν μερικές μέρες ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που ακολούθησε εκείνο το απρόσμενο ξέσπασμα, μια περίοδο που πολλοί χαρακτήρισαν «άτυπη απαγόρευση» παρουσίας στα Όσκαρ.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ με τον γιο του Χόμερ
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ με τον γιο του Χόμερ / Photo by Joel C Ryan / Invision / AP

Η τελετή του 1993 κύλησε ομαλά μέχρι τη στιγμή που ο Γκιρ πήρε το μικρόφωνο. Αντί για το συνηθισμένο τυπικό κείμενο ενός παρουσιαστή, ο διάσημος ηθοποιός επέλεξε να μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση στο Θιβέτ, μια κίνηση εντελώς έξω από το πρωτόκολλο της Ακαδημίας.

Το κοινό έδειξε να αιφνιδιάζεται, κάποιοι χειροκρότησαν, άλλοι πάγωσαν. Πίσω από τις κάμερες, όμως, η αντίδραση ήταν πολύ πιο έντονη. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη ανακοίνωση περί «απαγόρευσης», η σχέση του Γκιρ με την Ακαδημία μπήκε σε μια μακρά φάση… σιωπής.


Για σχεδόν 20 χρόνια μετά την ομιλία του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ δεν προσκλήθηκε ξανά να παρουσιάσει βραβείο. Δεν υπήρξε επίσημη απαγόρευση, αλλά στην πράξη λειτούργησε σαν ένας άτυπος αποκλεισμός.

Παράλληλα, η καριέρα του συνέχισε κανονικά: πρωταγωνίστησε σε ταινίες, τιμήθηκε σε φεστιβάλ και διατήρησε την ακτιβιστική του δράση, ιδιαίτερα σε θέματα διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, η απουσία του από τον μεγαλύτερο κινηματογραφικό θεσμό του κόσμου ήταν εμφανής. Η σιωπή «έσπασε» τελικά το 2013, όταν ο Γκιρ επέστρεψε στη σκηνή των Όσκαρ μαζί με το καστ του «Chicago».

Η παρουσία του εκεί σηματοδότησε, έστω και σιωπηρά, το τέλος μιας περιόδου που είχε στιγματιστεί από παρεξηγήσεις, πολιτικές ανησυχίες και ένταση ανάμεσα στην τέχνη και την ακτιβιστική φωνή.

Σήμερα, στα 76 του, ο Γκιρ δηλώνει πως δεν κράτησε καμία πικρία. Εξηγεί πως εκείνη η ομιλία ήταν ζήτημα συνείδησης και όχι πρόκληση. Παραμένει ενεργός σε ανθρωπιστικά ζητήματα και εξακολουθεί να μιλά για τις αξίες που θεωρεί σημαντικές, με ωριμότητα, ηρεμία και απόλυτη επίγνωση των συνεπειών. «Κάνω αυτό που πιστεύω», λέει.

«Δεν θέλω να βλάψω κανέναν. Απλώς δεν μπορώ να μένω σιωπηλός».

Άλλοι διάσημοι που βρέθηκαν εκτός Ακαδημίας

Ο Χάρβεϊ Γουάνστιν αποκλείστηκε το 2017 μετά τον καταιγισμό κατηγοριών σεβάρος του για σεξουαλική κακοποίηση και καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλακή.

Ο άλλοτε πανίσχυρος μεγιστάνας των μίντια, κρίθηκε ένοχος για βιασμό και δύο ακόμα κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε δίκη στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2023, έχοντας ήδη προηγουμένως καταδικαστεί το 2020 για σεξουαλικά εγκλήματα στη Νέα Υόρκη.

Χάρβεϊ Γουάινστιν
Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν / Michael Nagle / Pool via REUTERS

Σε ανακοίνωσή της η Ακαδημία δήλωσε ότι οι πράξεις του Γουάινστιν ήταν «αποτρόπαιες, αποκρουστικές και αντίθετες στα υψηλά πρότυπα της Ακαδημίας και της δημιουργικής κοινότητας που εκπροσωπεί».

Ο Γουάινστιν τέθηκε επίσης σε αναστολή από τα Βρετανικά Βραβεία Κινηματογράφου (BAFTA) και απομακρύνθηκε από την εταιρεία παραγωγής του.

Ο ηθοποιός και κωμικός Μπιλ Κόσμπι αποκλείστηκε διά βίου από την τελετή των Όσκαρ το 2018, μετά την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση.

Ο Μπιλ Κόσμπι
Ο Μπιλ Κόσμπι / Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο 88χρονος Κόσμπι καταδικάστηκε τον Απρίλιο του 2018 για τη νάρκωση και τη σεξουαλική κακοποίηση της προπονήτριας μπάσκετ Αντρέα Κόνσταντ το 2004. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης από τρία έως δέκα χρόνια, όμως εξέτισε μόλις τρία χρόνια πριν το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσιλβάνια ανατρέψει την καταδίκη.

Αποφυλακίστηκε στις 30 Ιουνίου 2021 και εθεάθη για πρώτη φορά έκτοτε δημόσια στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 2023.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να προωθεί ηθικά πρότυπα που απαιτούν από τα μέλη να διαφυλάττουν τις αξίες της Ακαδημίας, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», ανέφερε η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της μετά την καταδίκη και τον αποκλεισμό του.

Ο διευθυντής φωτογραφίας Άνταμ Κίμελ, αποβλήθηκε από την Ακαδημία το 2021 λόγω του ιστορικού του σεξουαλικών εγκλημάτων.

Αφού συνελήφθη δύο φορές για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μπήκε στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Ο Κίμελ, που είχε εργαστεί σε επιτυχημένες ταινίες όπως Capote, Never Let Me Go και Beautiful Girls, είναι εγγεγραμμένος ως δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων και είχε ομολογήσει ότι βίασε ένα 15χρονο κορίτσι το 2003, όταν εκείνος ήταν 43 ετών – πριν συνεχίσει μια ανοδική καριέρα στο Χόλιγουντ.

Οι δύο τους είχαν συνευρεθεί τουλάχιστον δέκα φορές τον Αύγουστο του 2003 στη Νέα Υόρκη.

Ο Κίμελ δήλωσε ένοχος για τον βιασμό την επόμενη χρονιά, αν και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι το σεξ ήταν συναινετικό «με κάποιον κάτω από το όριο συναίνεσης».

Ο Ρόμαν Πολάνσκι αποκλείστηκε οριστικά το 2018 λόγω σεξουαλικής σχέσης με ανήλικη, αν και είχε κερδίσει Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το The Pianist.

Ο Ρόμαν Πολάνσκι / Φωτογραφία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γαλλοπολωνός σκηνοθέτης εγκατέλειψε τις ΗΠΑ το 1977 και κατέφυγε στη Γαλλία, αφού προηγουμένως είχε ομολογήσει την ενοχή του για το αδίκημα.

Παρά το γεγονός ότι ήταν καταζητούμενος από τις αμερικανικές αρχές και δεν μπορούσε να παρευρεθεί σωματικά στην τελετή, έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το αντιπολεμικό δράμα The Pianist.
Από τον ισόβιο αποκλεισμό του και μετά, ο Πολάνσκι δεν έχει προταθεί ξανά ούτε του επιτρέπεται να παρευρεθεί στα Όσκαρ.

Ο ηθοποιός Καρμίν Καρίντι είναι ο πρώτος που αποκλείστηκε μόνιμα το 2004 από την Ακαδημία.

Ο πρωταγωνιστής των The Godfather Part II και Part III, που πέθανε το 2019 σε ηλικία 85 ετών, αποβλήθηκε επειδή κυκλοφόρησε παράνομα περίπου 60 κασέτες VHS με μελλοντικές ταινίες σε έναν φίλο του, τον Russell Sprague.

Το FBI διερεύνησε την υπόθεση και ο Καρίντι βρέθηκε αντιμέτωπος με αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από τις Sony και Warner Bros.

Ο Sprague ανάρτησε αντίγραφα των ταινιών στο διαδίκτυο, αλλά πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια των νομικών διαδικασιών.

Ο Καρίντι τελικά απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες, ωστόσο η Ακαδημία δεν ανακάλεσε την απόφασή της και διατήρησε τον μόνιμο αποκλεισμό του, κρίνοντας ότι παραβίασε τη συμφωνία του να προστατεύει το υλικό προβολών που του είχε δοθεί.

