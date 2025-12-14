Η Μαύρη Λίστα των Όσκαρ: Από Γουίλ Σμιθ και Ρίτσαρντ Γκιρ μέχρι Μπιλ Κόσμπι και Χάρβεϊ Γουάινστιν – Όλοι όσοι έχουν αποκλειστεί από την τελετή

Κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής, ο «θερμόαιμος» ηθοποιός έχασε τον έλεγχο όταν ο Κρις Ροκ έκανε ένα άκομψο αστείο για την σύζυγο του Γουίλ Σμιθ Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της.

Συγκεκριμένα είπε «Τζάντα σ’αγαπώ, το ”G.I. Jane 2” σε περιμένει», αναφερόμενος στην ταινία για την οποία η Ντέμι Μουρ είχε ξυρίσει το κεφάλι της το 1997.



Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ που πάσχει από αλωπεκία δεν βρήκε καθόλου αστείο το χιούμορ του παρουσιαστή που αμέσως μετά δέχτηκε ένα δυνατό χαστούκι από τον Γουίλ Σμιθ ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή φωνάζοντας «μην ξαναπιάσεις την γυναίκα μου στο στόμα σου».

Όλοι στην αίθουσα πάγωσαν με τον Κρις Ροκ να παραμένει ψύχραιμος συνεχίζοντας την απονομή.

Λίγη ώρα αργότερα ο Γουίλ Σμιθ, με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγνώμη από την Ακαδημία του αμερικανικού κινηματογράφου», δηλώνοντας «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα».

Εξαιτίας του περιστατικού με τον Κρις Ροκ, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι του απαγορεύει να παρευρίσκεται στην τελετή Βραβείων Όσκαρ, καθώς και σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα της Ακαδημίας, για 10 χρόνια.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά το περιστατικό ο Γουίλ Σμιθ είπε: «Ήταν μια φρικτή νύχτα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις και πολυπλοκότητες σε αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας, απλά - τα έχασα» είπε ο Γουίλ Σμιθ.

«Περνούσα κάτι (δύσκολο) εκείνο το βράδυ. Όχι ότι αυτό δικαιολογεί τη συμπεριφορά μου… Ήταν πολλά πράγματα. Ήταν το μικρό αγόρι που είδε τον πατέρα του να χτυπάει τη μητέρα του. Όλα αυτά απλά μεγεθύνθηκαν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, που θέλω να είμαι» είπε.

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ο ηθοποιός που έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια το πρωτόκολλο

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από εκείνο το βράδυ των Όσκαρ του 1993, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ ανέβηκε στη σκηνή όχι απλώς για να παρουσιάσει ένα βραβείο, αλλά για να κάνει μια δήλωση που θα άφηνε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού.

Πριν μερικές μέρες ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που ακολούθησε εκείνο το απρόσμενο ξέσπασμα, μια περίοδο που πολλοί χαρακτήρισαν «άτυπη απαγόρευση» παρουσίας στα Όσκαρ.