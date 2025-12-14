Η Μαύρη Λίστα των Όσκαρ: Από Γουίλ Σμιθ και Ρίτσαρντ Γκιρ μέχρι Μπιλ Κόσμπι και Χάρβεϊ Γουάινστιν – Όλοι όσοι έχουν αποκλειστεί από την τελετή

Η βραδιά των Όσκαρ είναι μια μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου. Είναι η στιγμή που όλο το Χόλιγουντ συγκεντρώνεται κάτω από μια στέγη για να τιμήσει τους πιο διάσημους και καταξιωμένους ηθοποιούς. Ωστόσο, πλέον δεν είναι όλοι καλεσμένοι.
Αρκετοί ηθοποιοί έχουν αποκλειστεί από τα Όσκαρ είτε λόγω προσωπικών παραπτωμάτων είτε λόγω πολιτικών ή ποινικών σκανδάλων. Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχωρίζουν ο Γουίλ Σμιθ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ, που δεν θα λάβουν πρόσκληση για τα Όσκαρ του 2026 και για τα επόμενα χρόνια.
Ο Γουίλ Σμιθ μπήκε στη μαύρη λίστα μετά το σκάνδαλο με τον Κρις Ροκ το 2022, όταν τον χαστούκισε ζωντανά στη σκηνή, ενώ ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκλείστηκε σχεδόν για δύο δεκαετίες μετά την απρόσμενη πολιτική του παρέμβαση το 1993 κατά την 65η τελετή.
Γουίλ Σμιθ: Το «οσκαρικό χαστούκι» που του κόστισε 10 χρόνια αποκλεισμού
Μπορεί το 2022, ο ηθοποιός Γουίλ Σμιθ να έλαβε Όσκαρ Α΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσάρκωνε τον πατέρα-προπονητή δύο πρωταθλητριών του τένις, ωστόσο στην ιστορία έμεινε για το χαστούκι που έδωσε στον παρουσιαστή της βραδιάς, Κρις Ροκ.