Η Μέγκαν Μαρκλ έφτιαξε τα λουλούδια της με τη βοήθεια της κόρης της, Λίλιμπετ – Το βίντεο και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι έχουν χτίσει μία ευτυχισμένη ζωή μακριά από το παλάτι του Μπάκιγχαμ και ζουν ήρεμα στην Αμερική μαζί με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Η πρώην ηθοποιός μπορεί να έχει αφήσει πλέον την υποκριτική, ωστόσο έχει πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ενώ ταυτόχρονα είναι full time mummy για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, έχοντας φυσικά στο πλευρό της και τον αγαπημένο της σύζυγο, πρίγκιπα Χάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μικρή βοηθός της μαμάς», έγραψε στη λεζάντα της η Μέγκαν Μαρκλ, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι τα λουλούδια που έφτιαξαν ήταν για κάποια γυρίσματα που γίνονται για το brand της, As Εver.

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2026, ανακοινώθηκε ότι το As Ever ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με το Netflix και πλέον λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητη επιχείρηση. Μέσω αυτού η Μέγκαν Μαρκλ δημιουργεί προϊόντα για το σπίτι, όπως μαρμελάδες, σοκολάτες, σετ τσαγιού, μέλι, καθώς και είδη διακόσμησης, όπως κεριά και λευκά είδη.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η Μέγκαν Μαρκλ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είχε μοιραστεί ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της στο Instagram. Μάλιστα, η εικόνα ήταν τραβηγμένη από τον πρίγκιπα Χάρι.