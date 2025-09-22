«Η Μέγκαν Μαρκλ μισούσε να είναι πριγκίπισσα δεύτερης επιλογής μετά την Κέιτ Μίντλετον» αποκαλύπτει το βασιλικό βιβλίο

H Μέγκαν Μαρκλ από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη βασιλική ζωή, μετά τον αρραβώνα και τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, συνειδητοποίησε ότι εκείνη δεν θα είχαν ποτέ τα πρωτεία έναντι του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Τομ Κουίν και το νέο του βιβλίο Yes Ma’am, η Μέγκαν Μαρκλ είχε φανταστεί μια πολύ διαφορετική ζωή μετά τον γάμο της, περιμένοντας να εγκατασταθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Αντί γι’ αυτό, το ζευγάρι έλαβε το Nottingham Cottage στο Παλάτι του Κένσιγκτον, γεγονός που αποτέλεσε για εκείνη ένα σοκ. «Συνειδητοποίησε ότι δεν θα ήταν ποτέ πρώτη στην ιεραρχία. Όπως ο Χάρι ένιωθε “εφεδρικός” απέναντι στον Γουίλιαμ, έτσι και η Μέγκαν μισούσε να είναι πριγκίπισσα δεύτερης κατηγορίας δίπλα στην Κέιτ Μίντλετον.

Πάνω απ’ όλα, μισούσε το γεγονός ότι έπρεπε να κάνει ό,τι της έλεγαν και να πάει όπου της έλεγαν. Είχε γίνει μία γυναίκα (μετά τον γάμο με το Χάρι) με παγκόσμια φήμη, αλλά της έλεγαν τι μπορούσε και τι δεν μπορούσε να κάνει, τι μπορούσε και τι δεν μπορούσε να πει» αναφέρει ο συγγραφέας.

Όπως υποστηρίζεται από τον Τομ Κουίν, η Μέγκαν Μαρκ δεν πίστευε στις βασιλικές παραδόσεις και το πρωτόκολλο, καθώς μέχρι την ένταξή της στο Παλάτι η ίδια φρόντιζε να απόφασιζει για τη ζωή της, κάτι που άλλαξε ριζικά. Και μπορεί και η Κέιτ Μίντλετον να καλούνταν να υπακούει στους ίδιους κανόνες αλλά ωστόσο φαίνεται πως ήταν καλύτερη στον τρόπο που διαχειριζόταν τη βασιλική πραγματικότητα.

Η Μέγκαν Μαρκ φέρεται να προσπάθησε όχι μόνο να χαράξει τη δική της ανεξάρτητη πορεία ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά και να “επισκιάσει” κάθε τα άλλα μέλη- συμπεριλαμβανομένης και της βασίλισσας, Ελισάβετ! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανησύχησε με την συμπεριφορά της καταλήγει ο βασιλικός συγγραφέας στο βιβλίο του.