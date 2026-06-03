Ο Κρατερός Κατσούλης αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο με μια συγκινητική ανάρτηση – «Χρόνια φοβάμαι αυτή τη μέρα»

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και ευγνωμοσύνη αποχαιρέτησε ο Κρατερός Κατσούλης τον αγαπημένο του δάσκαλο και σπουδαίο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής, Κρατερός Κατσούλης, είχε υπάρξει μαθητής του σπουδαίου καλλιτέχνη και δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα στα social media, μιλώντας για την επιρροή που είχε ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, στη πορεία του αλλά και στην καριέρα του στο θέατρο.

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Μέσα από την ανάρτησή του, ο Κρατερός Κατσούλης περιέγραψε τον δάσκαλό του ως έναν άνθρωπο απαιτητικό αλλά βαθιά γενναιόδωρο, που δίδαξε στους μαθητές του την αφοσίωση, την πειθαρχία και την ειλικρίνεια στην υποκριτική τέχνη.

«Δάσκαλε … χρόνια φοβάμαι αυτή τη μέρα. Αυτήν που θα διαβάσω ότι φεύγεις. Και πως όχι; Κανείς δεν είναι για πάντα… Κι όμως, κάποιους, κάπως μας άγγιξες με έναν τρόπο που συνδιαμόρφωσες καθοριστικά, τη σκέψη μας, την αντίληψη μας, τη ματιά μας», έγραψε μεταξύ άλλων.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στις στιγμές που έζησε δίπλα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, θυμίζοντας τις συμβουλές και τα μαθήματα που πήρε από εκείνον στα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάτρου.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο ο σπουδαίος ηθοποιός προσέγγιζε την τέχνη της υποκριτικής, παρομοιάζοντάς την με «ψυχικές καταδύσεις», μια φράση που, όπως αποκάλυψε, έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του.

Κλείνοντας το συγκινητικό του μήνυμα, ο Κρατερός Κατσούλης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έμαθε δίπλα στον δάσκαλό του και του ευχήθηκε καλό ταξίδι.

«Πάντα παρών. Ευγνώμων που υπήρξα μαθητής σου. Ό,τι μου έμαθες, το θυμάμαι έκτοτε, υπάρχει μέσα μου και το συνεχίζω στους επόμενους. Σε ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου. Καλό ταξίδι στο φως, με ευλογία και πολλή αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.