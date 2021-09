Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Μέγκαν Τρέινορ (Meghan Trainor) σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό People εξομολογήθηκε για τον αγώνα της να ξεπεράσει τις κρίσεις πανικού και για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, μέχρι να αναγνωρίσει τι της συμβαίνει.

Διανύοντας μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της η Τρέινορ, που έγινε παγκοσμίως γνωστή πριν από πέντε χρόνια με την επιτυχία της «All About That Bass», λέει ότι την πρώτη κρίση πανικού την έπαθε το 2016 κατά τη διάρκεια της εκπομπής This Morning του CBS, με αφορμή την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy 2017.

«Ανακοινώνω τους υποψηφίους και ένιωσα να δονούμε. Ένιωσα ότι θα λιποθυμούσα σε ζωντανή μετάδοση. Ήμουν σαν: “Τι συμβαίνει; Πεθαίνω”» θυμάται η τραγουδίστρια και προσθέτει ότι μόλις έγινε διακοπή βγήκε από το πλατό λαχανιάζοντας για να πάει αέρα.

Λίγους μήνες μετά από αυτό το επεισόδιο, η Τρέινορ υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές της χορδές κι ενώ ήταν σε αφωνία, είχε ακόμα μία κρίση πανικού, καθώς πίστευε ότι δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσει.

«Βρισκόμουν στο σκοτάδι. Είχα ό,τι ήθελα, είχα βρει την αγάπη της ζωής μου [μόλις είχε γνωρίσει τον σημερινό της σύζυγο Ντάριλ Σαμπάρα], αλλά ψυχικά και σωματικά ένιωθα άρρωστη».

Μετά από πολλές επισκέψεις στα επείγοντα των νοσοκομείων για τα σωματικά συμπτώματα που ένιωθε η Τρέινορ διαγνώστηκε με διαταραχή πανικού.

«Ένα βράδυ θυμάμαι ότι έτρωγα πάρα πολύ φαγητό, και πανικοβλήθηκα καθώς πίστευα ότι ήμουν αλλεργική σ’ αυτό που έφαγα και σκέφτηκα: “Πρέπει να πάω στα επείγοντα”. Ο γιατρός μπήκε, φαινόταν πολύ σκεφτικός και είπε: “Έχετε ακούσει ποτέ για τις κρίσεις πανικού;” Κι εγώ είπα: “Όχι, όχι, όχι, έχω αλλεργική αντίδραση. Αν κοιτάξεις στο πίσω μέρος του λαιμού μου θα το δεις ότι κλείνει”. Αυτό ήταν το πρώτο μου μάθημα για το τι μπορεί να σου κάνει μια κρίση πανικού», θυμάται η Τρέινορ.

Μετά από τη διάγνωση η τραγουδίστρια ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή και ψυχανάλυση για να μπορέσει να ξεπεράσει τις κρίσεις πανικού.

«Με τον πανικό [κρίσεις], νιώθεις κυριολεκτικά ότι δονείσαι ασταμάτητα. Αλλά τώρα όλα έχουν ηρεμήσει και επέστρεψα στον κανονικό μου εαυτό», λέει και προσθέτει ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της συνέχισε την θεραπεία με τα αντικαταθλιπτικά [πριν από επτά μήνες απέκτησε με τον σύζυγός της έναν γιο].

«Δεν ντρέπομαι να πω ότι παίρνω αντικαταθλιπτικά», λέει. «Αυτό το φάρμακο με έσωσε, μου έσωσε τη ζωή, μου έσωσε την καριέρα. Επέστρεψα καλύτερα από ποτέ», καταλήγει η Τρέινορ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ