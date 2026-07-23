Ρία Ελληνίδου: Οι φωτογραφίες στο σκάφος με μαγιό – «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα»

Λίγο μετά τη συναυλία που έδωσε στη Μύκονο, η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στη Δήλο για λίγες στιγμές ξεκούρασης.

Η Ρία Ελληνίδου έκανε νέα ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη (22.06.2026) ανεβάζοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της εμπειρίες. Σε αυτές, φαίνεται να ποζάρει με το μαγιό, πάνω σε σκάφος.

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Σε άλλα πλάνα φαίνονται τα καταγάλανα νερά.

«Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ria Ellinidou (@ria_ellinidou)

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ρία Ελληνίδου έδωσε συναυλία στη Μύκονο, με το κοινό να την αποθεώνει.

Από κάτω την θαύμαζε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος αρνήθηκε να σηκώσει πανό που έγραφε «Ρία θα με παντρευτείς;».