Lifestyle

Ρία Ελληνίδου: Οι φωτογραφίες στο σκάφος με μαγιό – «Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα»

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες φαίνεται η γνωστή τραγουδίστρια που ποζάρει ενώ σε άλλες τα καταγάλανα νερά της θάλασσας
Ρία Ελληνίδου
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Λίγο μετά τη συναυλία που έδωσε στη Μύκονο, η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στη Δήλο για λίγες στιγμές ξεκούρασης.

Η Ρία Ελληνίδου έκανε νέα ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη (22.06.2026) ανεβάζοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της εμπειρίες. Σε αυτές, φαίνεται να ποζάρει με το μαγιό, πάνω σε σκάφος.

Σε άλλα πλάνα φαίνονται τα καταγάλανα νερά.

«Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα», έγραψε στη λεζάντα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ria Ellinidou (@ria_ellinidou)

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ρία Ελληνίδου έδωσε συναυλία στη Μύκονο, με το κοινό να την αποθεώνει.

Από κάτω την θαύμαζε και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος αρνήθηκε να σηκώσει πανό που έγραφε «Ρία θα με παντρευτείς;».

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