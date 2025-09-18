Lifestyle

Η Μέλπω Ζαρόκωστα στο χειρουργείο: «Την επέμβαση θα έπρεπε να την είχε κάνει από το καλοκαίρι», λέει ο γιος της

«Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο περνάει ο καιρός θα διασωληνώνεται, θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος
Για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα μίλησε ο γιος της Αλέξανδρος Παγουλάτος, αποκαλύπτοντας ότι πρέπει να μπει στο χειρουργείο.

Όπως δήλωσε ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) η 92χρονη καλλιτέχνιδα πρέπει να κάνει μία εδοσκοπική επέμβαση που θα την ανακουφίσει από κάποια προβλήματα που την ταλαιπωρούν.

«Δεν είναι χειρουργείο, είναι ενδοσκοπική επέμβαση, σύμφωνα με την πλειοψηφία των γιατρών, θα ανακουφίσει τα προβλήματα που είχε όλο το καλοκαίρι με τη χολή, η οποία πυροδοτούσε κάποιες παγκρεατίτιδες και δυστυχώς χρειάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.

«Αυτή την επέμβαση που κάνει τώρα, θα έπρεπε κανονικά να την είχε κάνει από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, και θα είχε γλιτώσει κάποια ταλαιπωρία», πρόσθεσε ακόμα ο γιος της σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού που είναι σήμερα 92 ετών.

«Τον τελευταία καιρό είναι αρκετά ληθαργική, δεν είναι τόσο ζωηρή όσο ήταν στο γηροκομείο. Πλέον είναι ένας κουρασμένος οργανισμός, δηλαδή δεν κινείται εδώ και καιρό.

Το μέλημά μας είναι να μην υποφέρει η γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο περνάει ο καιρός θα διασωληνώνεται. Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει», δήλωσε ακόμα ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.

