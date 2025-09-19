Μόνικα Μπελούτσι – Τιμ Μπάρτον: Ένας έρωτας που έσβησε σαν σκηνή ταινίας

C’est fini για την Μόνικα Μπελούτσι και τον Τιμ Μπάρτον. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, ανακοίνωσε τον χωρισμό του με μια λιτή ανακοίνωση, βάζοντας τέλος σε μια σχέση που είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια.

«Με πολύ σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση που δόθηκε την Παρασκευή (19.09.2025) στο AFP, ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης και η Ιταλίδα ηθοποιός ανακοινώνοντας τον χωρισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπελούτσι είχε επιβεβαιώσει τη σχέση της με τον διάσημο σκηνοθέτη το 2023, ενώ εκείνος την επέλεξε για να συμμετάσχει στην κωμωδία τρόμου «Beetlejuice Beetlejuice» (Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης), τη συνέχεια της μεγάλης του επιτυχίας του 1988 «Beetlejuice».

Η γνωριμία

Eκείνος, αναγνωρίσιμος Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και εικονογράφος, γνωστός για την πορεία με πολυάριθμες επιτυχημένες ταινίες και έναν εντυπωσιακό αριθμό βραβείων που αποδεικνύουν την αξία του. Eκείνη, διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός, μία femme fatale, ένα πρώην Bond Girl, μοντέλο και μούσα, που έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία κορυφαίους οίκους όπως Cartier, Dior και Dolce & Gabbana.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών το 2006, στη Γαλλία. Ήταν όμως μια σύντομη συνάντηση, αφού τότε και οι δύο είχαν μακροχρόνιες σχέσεις με άλλους συντρόφους.

Η μοίρα θα τους ξαναέφερνε κοντά τον Οκτώβριο του 2022, στο Φεστιβάλ Lumière της Λυών στη Γαλλία, όταν ο Τιμ Μπάρτον είχε λάβει το βραβείο Lumière από τα χέρια της Μπελούτσι, για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Ο σκηνοθέτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τόση αγάπη όσο απόψε», είπε επί σκηνής και συνέχισε με χιουμοριστικό ύφος: «Καλώς ήρθατε στην καλύτερη κηδεία που είχα ποτέ».

Δεν άργησαν να φουντώσουν οι φήμες περί ειδυλλίου, όταν εθεάθησαν χέρι-χέρι στη Μαδρίτη.

Η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι ήρθε τον Οκτώβριο του 2023 στο Φεστιβάλ της Ρώμης, όπου ο Μπάρτον συνόδευσε τη Μπελούτσι στην πρεμιέρα της ταινίας της «Maria Callas: Lettere e Memorie». Τα διεθνή μέσα έγραψαν τότε ότι ο σκηνοθέτης έδειχνε «ερωτευμένος και ευτυχισμένος».

Οι διάσημοι πρώην

Ο Τιμ Μπάρτον είχε μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό της σειράς Harry Potter, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, από το 2000 έως το 2014. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μπίλι (2003) και τη Νελ (2007). Το ζευγάρι είχε συζητηθεί πολύ για την ασυνήθιστη επιλογή του να μένουν σε ξεχωριστά σπίτια, τα οποία ωστόσο ενώνονταν με έναν διάδρομο. Παρότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ, όταν χώρισαν η Μπόναμ Κάρτερ μίλησε για μια «πολύ οδυνηρή διαδικασία διαζυγίου».

Από την άλλη, η Μόνικα Μπελούτσι, ήταν παντρεμένη με τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ το 1999. Απέκτησαν δύο κόρες, την Ντέβα (2004) και τη Λεονί (2010). Το ζευγάρι χώρισε το 2013, ωστόσο η Μπελούτσι έχει δηλώσει συχνά ότι ο Κασέλ υπήρξε καθοριστικός στη ζωή της, ενώ η κόρη τους Ντέβα τονίζει ότι οι γονείς της της δίδαξαν «να πορεύεται με καλοσύνη, δύναμη και σεβασμό».

Ο θαυμασμός και οι δημόσιες εξομολογήσεις

Η ίδια η Μπελούτσι έχει παραδεχτεί ότι βρίσκει τον εαυτό της μέσα στα έργα του Μπάρτον: «Αγαπώ τον Τιμ. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Τιμ Μπάρτον. Αγαπώ αυτόν τον ονειρικό κόσμο, όπου τα τέρατα είναι καλοσυνάτα, όπου μπορούμε να μετατρέψουμε τις σκοτεινές μας πλευρές σε κάτι φωτεινό και συγχωρητικό», είχε δηλώσει στην γαλλική έκδοση του περιοδικού Elle.

Το 2023 οι δυο τους συνεργάστηκαν επαγγελματικά για πρώτη φορά, με την Μπελούτσι να συμμετέχει στο πολυαναμενόμενο σίκουελ Beetlejuice Beetlejuice. Η ταινία, που γυρίστηκε κυρίως στο Λονδίνο, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον Αύγουστο του 2024.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Μπάρτον συνόδευσε τη σύντροφό του στα Βραβεία Globo d’Oro στη Ρώμη, όπου η Μπελούτσι τιμήθηκε για τη συνολική της καριέρα. Η τρυφερή χειρονομία του, να τη φιλήσει στο μάγουλο στο κόκκινο χαλί, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Τον περασμένο Ιούλιο το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Giffoni, στην Ιταλία.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar Espana, η ηθοποιός μίλησε με θαυμασμό για τον σκηνοθέτη: «Βρήκα στον Τιμ ένα υπέροχο πνεύμα. Γνώρισα μια μοναδική ψυχή».

Ο ίδιος, με τη σειρά του, έχει δηλώσει ότι στις πρόσφατες δουλειές του θέλησε «να επιστρέψει στα βασικά: να δουλεύει με καλούς ανθρώπους, ηθοποιούς και κούκλες, να θυμηθεί γιατί αγαπά να κάνει σινεμά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Italia (@vogueitalia)

Τον Οκτώβριο του 2024, με αφορμή τα 60ά γενέθλια της Μόνικα Μπελούτσι, ο Μπάρτον ανέλαβε ρόλο φωτογράφου για το εξώφυλλο της ιταλικής Vogue. Η ηθοποιός ποζάρει στο Μπομάρτσο της Ιταλίας, φορώντας μια δημιουργία εμπνευσμένη από γοργόνα, σχεδιασμένη ειδικά για εκείνη από τον οίκο Ferragamo.

Στη φωτογραφία δεσπόζει η αφιέρωση: «Χρόνια πολλά αγαπημένη μου Μόνικα, με αγάπη, Τιμ».