Μπέλα Χαντίντ: Συγκλονίζει η μητέρα της για τη μάχη της με τη νόσο Lyme – «Δεν έζησες, έμαθες πώς να υπάρχεις»

Συγκινεί η Γιολάντα Χαντίντ για την κόρη της Μπέλα Χαντίντ που δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme. Μέσω Instagram μοιράστηκε μια σειρά φωτογραφιών που δείχνουν την κόρη της Μπέλα να υποβάλλεται σε θεραπεία. Σε μία από αυτές, αγκαλιάζει την μικρότερη κόρη της, η οποία είναι ξαπλωμένη σε κρεβάτι του νοσοκομείου.

Η Μπέλα Χαντίντ είναι γνωστό πως δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme εδώ και 12 χρόνια. Μάλιστα η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες της από το νοσοκομείο. Η μητέρα της, Γιολάντα, που δεν φεύγει στιγμή από το πλευρό της, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες με την κόρη της στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα συγκλονιστικό κείμενο.

Η Γιολάντα Χαντίντ μοιράστηκε τον πόνο που νιώθει, βλέποντάς τη να «παλεύει σιωπηλά», ενώ παράλληλα εξέφρασε τον θαυμασμό της για το 28χρονο μοντέλο, υπογραμμίζοντας τη γενναιότητα και την επιμονή της απέναντι στον πόνο και τις αμέτρητες δυσκολίες που αντιμετωπίζει από το 2013.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Γιολάντα Χαντίντ

«Όπως καταλαβαίνετε, το να βλέπω την Μπέλα μου να παλεύει σιωπηλά έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής μου και με έχει βυθίσει στην πιο σκοτεινή απελπισία. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει ή να κατανοήσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη YOLANDA (@yolanda.hadid)

Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα σε αυτό το ταξίδι μας με τη νόσο του Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει.

Ύστερα από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, γιατί χρειαζόμουν μια αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στη δική μου θεραπεία αντί να απορροφώ τις απόψεις των άλλων για το ταξίδι μου.

Ακόμα κι έτσι, παραμένω η ”σύμβουλος” της υγείας μου και, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αναζητήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαι ακόμη αποφασισμένη να βρω μια θεραπεία που να είναι προσιτή σε όλους.

Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να μοιραστώ όσα έχουμε μάθει με εσάς και την κοινότητά μας για το Lyme, μόλις τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείξουν τη νίκη μας.

Στη γλυκιά μου Μπελίτα: Είσαι ακούραστη και θαρραλέα. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τις αμέτρητες αποτυχίες που έχεις αντιμετωπίσει.

Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τη διάγνωσή σου το 2013. Δεν έζησες πραγματικά – έμαθες απλώς πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη.

Σου υπόσχομαι πως θα είμαι στο πλευρό σου σε κάθε βήμα, όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Πάλεψες και πέρασες έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω πως ο Θεός είναι καλός, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Προσεύχομαι για τη γρήγορη ανάρρωσή σου, αγάπη μου. Αυτή η ασθένεια μας γονάτισε, αλλά πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες μέρες, μαζί.

Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μαχήτριά μου» έγραψε στο μήνυμά της η Γιολάντα Χαντίντ.