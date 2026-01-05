Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε για τον Δημήτρη Παπανώτα που την χαρακτήρισε «άλουστη»: «Ωραία, καληνύχτα σας»

Ένα σχόλιο για την εξωτερική εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα έκανε στο Instagram ο Δημήτρης Παπανώτας και η γνωστή παρουσιάστρια κλήθηκε να το σχολιάσει on air.

Η Μπέττυ Μαγγίρα παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής (04.01.2025) τη βραδιά της ΕΡΤ1 για τους 28 φιναλίστ του εθνικού τελικού της Eurovision 2026 και τα μαλλιά της φαίνεται ότι δεν άρεσαν στον Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος φωτογράφησε την τηλεόρασή του και χαρακτήρισε τη Μπέττυ Μαγγίρα «άλουστη».

Το πρωί της Δευτέρας η παρουσιάστρια μίλησε στους δημοσιογράφους για τη βραδιά της Eurovision, ενώ ερωτήθηκε και για το σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα.

«Σίγουρα υπήρχε άγχος. Όλα πήγανε μια χαρά. Δεν γνωρίζω ακόμα για τις επόμενες παρουσιάσεις και δεν μπορώ να πω τίποτα. Είδα λίγα σχόλια καλά γενικώς. Δεν είδα κακά σχόλια. Είπαν και κακά;» είπε αρχικά, όπως φαίνεται στο βίντεο που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Buongiorno».

«Ο κύριος Παπανώτας έγραψε ότι βγήκατε άλουστη», της είπε ο δημοσιογράφος Χρήστος Λυσσέας κι εκείνη απάντησε: «Ωραία. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα σας», αποφεύγοντας να σχολιάσει κάτι περισσότερο.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα για τη Μπέττυ Μαγγίρα

«Mάλλον ξέχασε να λουστεί… ή δεν προλάβαινε…

Επειδή βλέπω δεν πιστεύετε στα μάτια σας και σχολιάζετε ότι θα είναι φίλτρο, απολαύστε το άλουστο στην ΕΡΤ1. Παίζει τώρα…», έγραψε ο Δημήτρης Παπανώτας για την Μπέττυ Μαγγίρα και δημοσίευσε κάποιο στιγμιότυπο από την εκπομπή της ΕΡΤ για την Eurovision.

Κάτω από την ανάρτηση πολλοί χρήστες του Instagram έσπευσαν να διαφωνήσουν μαζί του.