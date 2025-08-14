Χωρίς κατηγορία

Η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει διακοπές στην Πάτμο και ποζάρει μέσα στη θάλασσα με λευκό μπικίνι

Η γνωστή παρουσιάστρια ξέρει να περνάει καλά και δεν το κρύβει
Μπέττυ Μαγγίρα
Η Μπέττυ Μαγγίρα

Συνεχίζει τις διακοπές της η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία μετά από την εξόρμησή της στη Λέρο, απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην Πάτμο και δείχνει πιο όμορφη και χαλαρή από ποτέ.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που διαθέτει μία από τις πιο καλλίγραμμες σιλουέτες της ελληνικής τηλεόρασης, βρίσκεται στο όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, όπου η Μπέττυ Μαγγίρα, κάνοντας μπάνια στη θάλασσα γεμίζει τις μπαταρίες της. 

Την Τετάρτη (13.08.2025) δημοσίευσε μία σειρά από πόζες μέσα στο νερό, που κατάφεραν να ενθουσιάσουν τους θαυμαστές της στο Instagram.

«Πάτμος μου», έγραψε λακωνικά ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, ξεχωρίζει και μία φωτογραφία της, στην οποία φαίνεται να ποζάρει με μαγιό δίπλα στη θάλασσα.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BETTY_ΜΑGGIRA (@betty_maggira)

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, είχε δημοσιεύσει και φωτογραφικό υλικό από τις υπέροχες διακοπές που έκανε στο νησί της Λέρου. Σημειώνεται ότι η Μπέττυ Μαγγίρα βρισκόταν συζητήσεις με την ΕΡΤ για την τηλεοπτική της επιστροφή, ωστόσο δεν ευδοκίμησε. 

«Μου λείπει η δουλειά μου. Και στη δική μου εκπομπή στον ΑΝΤ1 υπήρχαν διαρροές. Δεν με στεναχωρούσε, γιατί ήταν λογικό. Θα ήθελα ξεκάθαρα να επιστρέψω με κάτι ψυχαγωγικό», είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της.

