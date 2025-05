Η Μπλέικ Λάιβλι «απειλούσε» την Τέιλορ Σουίφτ να την υποστηρίξει δημόσια ενάντια στον Τζάστιν Μαπλντόνι

Ο πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ, ο Σκοτ Σουίφτ, φέρεται να πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ισχυριζόμενος ότι η ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι «απείλησε» την κόρη του, αναφορικά με την δικαστική της διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 73χρονος πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ απευθύνθηκε στη νομική ομάδα του Μπαλντόνι με πληροφορίες ότι η Μπλέικ Λάιβλι «απειλούσε» την τραγουδίστρια, και φέρεται να σχεδίαζε να διαρρεύσει τα προσωπικά τους μηνύματα αν η τραγουδίστρια δεν την υποστήριζε δημόσια στο συνεχιζόμενο δράμα με τον συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, δήλωσε ότι έλαβαν τις πληροφορίες που ζητούσαν από την Σουίφτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό οδήγησε στην ανάκληση κλήτευσης που είχε εκδοθεί στην τραγουδίστρια, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος.

Μία πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι η απόφαση του Σκοτ ​​να δώσει τις πληροφορίες ήταν μέρος μιας συμφωνίας. «Ο Σκοτ ​​Σουίφτ δεν ήθελε η κόρη του να εμπλακεί περαιτέρω σε αυτό», είπε η ίδια πηγή.

«Παρέδωσε οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα περιελάμβανε (την ομάδα του Μπαλντόνι) την απόσυρση της κλήτευσης για τον Τέιλορ», πρόσθεσε. Αυτή η κίνηση φέρεται να διασφάλισε ότι η τραγουδίστρια δεν θα εμπλεκόταν περαιτέρω στις δικαστικές διαδικασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος της Λάιβλι, Μάικλ Γκότλιμπ, φέρεται να επικοινώνησε με το δικηγορικό γραφείο της Σουίφτ, απαιτώντας μια δημόσια δήλωση υποστήριξης ή «θα δημοσιοποιηθούν ιδιωτικά μηνύματα κειμένου προσωπικής φύσης που έχει στην κατοχή της Λάιβλι».

Η άρνηση

Η πηγή της Daily Mail τόνισε ότι «προσπάθησε να εκβιάσει την Τέιλορ απειλώντας να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες για αυτήν, ώστε να υποστηρίξει μια αφήγηση στην οποία δεν συμμετείχε».

Εν τω μεταξύ, ο Γκότλιμπ αντέκρουσε μιλώντας Page Six δηλώνοντας: «Αρνούμαστε κατηγορηματικά όλους αυτούς τους λεγόμενους ισχυρισμούς», λέγοντας ότι «είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα».

Η φιλία

Εν μέσω αυτού του νομικού δράματος, η μακροχρόνια φιλία της Σουίφτ με τη Λάιβλι φέρεται να έχει τεταθεί. Η τραγουδίστρια έχει διατηρήσει τη σιωπή της για το θέμα από τότε που ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη της Λάιβλι.

Κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε δημιουργικές αλλαγές που έγιναν στο σκηνοθετικό έργο του Μπαλντόνι, φέρεται να χρησιμοποίησε την επιρροή της για να προτείνει αλλαγές που πρότεινε η Λάιβλι.

Ωστόσο, η ομάδα της Swift διευκρίνισε έκτοτε ότι η τραγουδίστρια δεν συμμετείχε σε καμία επανεγγραφή σεναρίου και συνδέθηκε με την ταινία μόνο μέσω της μουσικής της.