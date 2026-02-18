Η Μυρτώ Αλικάκη για τη σχέση της: Δεν κρύβομαι αλλά δεν βρίσκω λόγο να τα συζητάω, δεν είμαι κουτσομπόλα

Η Μυρτώ Αλικάκη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (18-02-2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τον πρώην σύζυγό της Πέτρο Λαγούτη, το «βελούδινο» διαζύγιο που πήραν και για τη ζωή της σήμερα. Όπως ανέφερε βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σχέση, χωρίς όμως να επιθυμεί να την προβάλει.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον Πέτρο Λαγούτη, η Μυρτώ Αλικάκη τόνισε πως υπάρχουν «πάρα πολλά βελούδινα διαζύγια», αρκεί οι δύο άνθρωποι να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους. «Μπορεί να είχαμε πάρα πολλά προβλήματα ενίοτε αλλά δεν προσβάλαμε ο ένας τον άλλον», σημείωσε στο σχετικό απόσπασμα των δηλώσεών της.

Η ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια πως «τα παιδιά είναι το ύψιστο κίνητρο για να προσπαθήσεις αυτή η σχέση να είναι ουσιαστική και να ξαναγαπηθείς με έναν άνθρωπο στην πορεία των χρόνων, σε μια άλλη βάση, με έναν άλλο τρόπο»

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί κανείς «για πάντα να καλύπτει έναν άνθρωπο» όταν εκείνος είναι τοξικός, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ίδια δεν βίωσε κάτι τέτοιο.

Η πιο δύσκολη περίοδος, όπως είπε, δεν ήταν η εφηβεία, αλλά η φάση που τα παιδιά της, με μικρή διαφορά ηλικίας, συγκρούονταν έντονα μεταξύ τους.

Όσο για την προσωπική της ζωή σήμερα, παραδέχτηκε πως βρίσκεται σε μια μακροχρόνια και σημαντική σχέση, χωρίς όμως να επιθυμεί να τη συζητά δημόσια. «Δεν κρύβομαι, αλλά δεν βρίσκω λόγο και να τα συζητάω. Εμένα δεν με απασχολούσε ποτέ η προσωπική ζωή των άλλων ανθρώπων. Το λέω με μεγάλη περηφάνια, δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλα. Δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν ξέρω τίποτα», κατέληξε.

Κοιτάξτε εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε. Και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ πολύ φτηνό πράγμα» είχε πει προ ημερών η Μυρτώ Αλικάκη, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες για χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη από την Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ.