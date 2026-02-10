Η Μυρτώ Αλικάκη για τον χωρισμό του Πέτρου Λαγούτη: Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία, το θεωρώ φθηνό

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών το βράδυ της Δευτέρας (09-02-2026) και στο απόσπασμα που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Happy Day», βλέπουμε την αντίδραση της ηθοποιού, σε ερώτηση για τον χωρισμό του πρώην συζύγου της Πέτρου Λαγούτη, από την Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ.

Η Μυρτώ Αλικάκη, μίλησε μπροστά στις κάμερες μετά την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Λαγούτης. Η ίδια την παρακολούθησε και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις συζητήσεις του τελευταίου διαστήματος, αναφορικά με τον χωρισμό του πρώην συζύγου της.

«Κοιτάξτε εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία για τον οποιονδήποτε. Και χωρίς να θέλω να προσβάλω και κανέναν, το θεωρώ πολύ φτηνό πράγμα» είπε αρχικά η Μυρτώ Αλικάκη και πρόσθεσε:

«Θεωρώ φτηνό να ασχολούμαστε με όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζουμε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι, χωρίς να συνυπολογίζουμε πόσο σοβαρά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό έχω να πω. Σας απάντησα απλώς, σαν να ήμουν εγώ στη θέση του και σας είπα πώς νιώθω για όλα αυτά» τόνισε η ηθοποιός.

Από την άλλη ο Πέτρος Λαγούτης ανέφερε στις τηλεοπτικές δηλώσεις του πως: «Εντάξει παιδιά, μεγάλο παιδί είμαι πια, ξέρετε, έχω ξαναχωρίσει… δηλαδή το θέμα είναι να χωρίζει ένας άνθρωπος και να διατηρούν οι άνθρωποι ωραίες σχέσεις και μετά. Αυτό που έχουμε καταφέρει και με τη Μυρτώ που είπατε. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ απομακρύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, με τον χωρισμό τους να μένει αρχικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κανείς από τους δύο δεν θέλησε να τον αποκαλύψει.