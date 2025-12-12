Η Νατάσα Εξηνταβελώνη για τις σχέσεις της: «Όταν πάει κάτι να τελειώσει, χαίρομαι να το τελειώνω»

Για την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με το τέλος, είτε αυτό συμβαίνει στην επαγγελματική της ζωή είτε στα προσωπικά της, μίλησε η Νατάσα Εξηνταβελώνη.

Η γνωστή ηθοποιός το πρωί της Παρασκευής (12.12.2025) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για όλα στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Μάλιστα, η Νατάσα Εξηνταβελώνη δήλωσε ότι φεύγει εύκολα από μία κατάσταση όταν αυτή έχει τελειώσει.

«Υπάρχουν στιγμές για τα πράγματα. Είναι η αλήθεια πως εγώ, όταν πάει κάτι να τελειώσει, χαίρομαι να το τελειώνω. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που φεύγουν δύσκολα. Είμαι από αυτούς που, όταν κάτι πάει να κάνει τον κύκλο του, με πολύ μεγάλη χαρά, ό,τι και να θυσιάζω, θέλω να τελειώνει», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η νεαρή ηθοποιός.

«Όχι ότι δεν χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους και ζευγάρια που έχουν μακροχρόνιες σχέσεις ή δουλειές που πετυχαίνουν, αλλά εγώ το βλέπω έτσι.

Ας πούμε, στο θέατρο αν κάτι πάει πάρα πολύ καλά, φυσικά θα πάει και μια δεύτερη χρονιά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου να κάνω το ίδιο πράγμα για πολύ διάστημα. Μ’ αρέσει να αλλάζω και αυτό λίγο με ταλαιπωρεί», συμπλήρωσε η Νατάσα Εξηνταβελώνη στην ΕΡΤ.