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Η Νατάσα Θεοδωρίδου ποζάρει με μαγιό δίπλα στην κόρη της, Χριστίανα Μπέτα

Η διάσημη τραγουδίστρια περνάει τις διακοπές της με τη μεγαλύτερη κόρη της
Η Νατάσσα Θεοδωρίδου
Η Νατάσσα Θεοδωρίδου με την κόρη της Χριστιάνα
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Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει πολύ καλή σχέση με τις κόρες της, Χριστιάνα και Ανδριάνα και συχνά επιλέγει να περνάει τις διακοπές της μαζί τους, κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση της μεγαλύτερης κόρης της.

Η Χριστιάνα Μπέτα ανέβασε στο instagram μία φωτογραφία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, όπου βρίσκονται στη θάλασσα με τα μαγιό τους. Οι δύο ποζάρουν χαμογελαστές και ευδιάθετες στο φακό απολαμβάνοντας τις στιγμές ξεκούρασης του καλοκαιριού.

Η Κρις Μπέτα έχει κληρονομήσει την καλλιτεχνική φλέβα της μητέρας της, μιας και ασχολείται με τη ζωγραφική τα τελευταία χρόνια. Έχει προλάβει μάλιστα στα 32 τους να διοργανώσει τρεις εκθέσεις και να αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για τα έργα της.

Η ανάρτηση της Χριστιάνας Μπέτα με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου

«Μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου, αποτελεί η μουσική. Μέσα από την τέχνη μου, θέλω να αποτυπώνω μελωδίες σε πίνακες. Η τέχνη είναι πολυδιάστατη. Έχει να κάνει με το να χρησιμοποιούμε όσες περισσότερες αισθήσεις μπορούμε. Αυτό προσπαθώ να μεταδίδω και εγώ μέσα από τα έργα μου» έχει δηλώσει η Κρις Μπέτα στο παρελθόν.

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