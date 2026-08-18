Η Νατάσα Θεοδωρίδου ποζάρει με μαγιό δίπλα στην κόρη της, Χριστίανα Μπέτα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει πολύ καλή σχέση με τις κόρες της, Χριστιάνα και Ανδριάνα και συχνά επιλέγει να περνάει τις διακοπές της μαζί τους, κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση της μεγαλύτερης κόρης της.

Η Χριστιάνα Μπέτα ανέβασε στο instagram μία φωτογραφία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, όπου βρίσκονται στη θάλασσα με τα μαγιό τους. Οι δύο ποζάρουν χαμογελαστές και ευδιάθετες στο φακό απολαμβάνοντας τις στιγμές ξεκούρασης του καλοκαιριού.

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Η Κρις Μπέτα έχει κληρονομήσει την καλλιτεχνική φλέβα της μητέρας της, μιας και ασχολείται με τη ζωγραφική τα τελευταία χρόνια. Έχει προλάβει μάλιστα στα 32 τους να διοργανώσει τρεις εκθέσεις και να αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για τα έργα της.