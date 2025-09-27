Η Νεφέλη Μεγκ μετά το σχόλιο για την εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου: «Της έστειλα μήνυμα, δεν ήθελα να γίνει μεγάλο θέμα»

Τη δική της απάντηση στα σχόλια που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από την τοποθέτηση που έκανε για τη Σίσσυ Χρηστίδου στα social media, έδωσε Νεφέλη Μεγκ, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live», το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025) στον ΣΚΑΪ.

«Θεωρώ ότι παρεξηγήθηκα για ακόμα μία φορά, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Έστειλα και προσωπικό μήνυμα στη Σίσσυ Χρηστίδου γιατί δεν ήθελα ποτέ να φτάσει και να γίνει όλο αυτό τόσο μεγάλο θέμα», ξεκαθάρισε αρχικά η Νεφέλη Μεγκ.

«Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό και άσχημο να βλέπεις από ανθρώπους, όπως ο Γιώργος Λιάγκας που θα μπορούσε να είναι πατέρας μου, να στέλνω με την καλύτερη των προθέσεων ένα μήνυμα για να εξηγήσω ότι δεν είμαι τόσο κακός άνθρωπος για να γίνει όλο αυτό, να γιγαντώνεται και να γίνεται όλο αυτό στον αέρα. Είναι κρίμα γιατί πραγματικά δεν πάει έτσι μπροστά η φάση», πρόσθεσε.

«Πάλι επίθεση στους Youtubers, στους creators… Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι αυτή η εμμονή. Την δουλειά σας δεν την παίρνουμε! Δηλαδή είμαστε παραγκωνισμένοι κάπου και εμείς εκεί πέρα», επισήμανε, σε αυστηρό τόνο, η νεαρή Youtuber στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Η αιχμηρή ανάρτηση της Νεφέλης Μεγκ για τη Σίσσυ Χρηστίδου

Η Νεφέλη Μεγκ είχε σχολιάσει αρνητικά τη Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε την παρουσιάστρια, ενώ παράλληλα τη συγκρίνει με την εικόνα της στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν, τον Ιούλιο του 2025.

«Μια βιομηχανία που πουλάει ματαιοδοξία, αντί να γιορτάζει την ποικιλομορφία. Κρίμα», είχε γράψει ως σχόλιο στο βίντεο της. Μάλιστα την κίνησή της αυτή σχολίασε και η Κατερίνα Καινούργιου, τονίζοντας ότι η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έχει «πειράξει» την εμφάνισή της, αλλά έχασε κάποια κιλά.