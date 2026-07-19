Η Νικολέττα Καρρά με μπικίνι μπροστά σε πισίνα – Τι έφερε την «ανατροπή» που έγραψε στις φετινές διακοπές της

Η Νικολέττα Καρρά συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της και δείχνει να το απολαμβάνει. Η ηθοποιός αποφάσισε να μοιραστεί την Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026, μια σειρά από φωτογραφίες της με μπικίνι, χωρίς να αποκαλύψει το μέρος που βρισκόταν.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, η Νικολέττα Καρρά φοράει ψάθινο καπέλο και κρατάει ένα ποτήρι κρασί. Στη λεζάντα της ανάρτησής η Νικολέττα Καρρά έγραψε: «Ανατροπή: Τελικά, το μπικίνι και το κρασί όντως έλυσαν τα πάντα». Η ατάκα της, αντικατοπτρίζει όπως φαίνεται, την ανεβασμένη ψυχολογική της διάθεση το τελευταίο διάστημα.

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Όταν δεν ταξιδεύει για διακοπές, η μόνιμη βάση της είναι η Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται, ενώ πρόσφατα είχε και θεατρικές υποχρεώσεις. Συμμετείχε στην παράσταση «Μαύρο Κουτί», επιβεβαιώνοντας την αγάπη της για τους ανατρεπτικούς και απαιτητικούς ρόλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikoletta Karra (@nicolekarra_official)

Η Νικολέττα Καρρά είναι σε μακροχρόνια σχέση με τον γνωστό θεατρικό και τηλεοπτικό παραγωγό Διονύση Παναγιωτάκη. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2021 και παραμένουν μαζί, πραγματοποιώντας επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις.

Έχοντας κάνει ήδη έναν γάμο στο παρελθόν (με τον Φώτο Πιττάτζη), η ηθοποιός έχει δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, ότι είναι πολύ καλά με τον σύντροφό της και πως δεν έχει άμεση πρόθεση να ξαναπαντρευτεί.