Η Νικολέττα Καρρά πήγε για μπάνιο στον Κάλαμο και έγινε ξανά παιδί – Τα παιχνίδια με τα κύματα

Μία απόδραση στην παραλία αποφάσισε να απολαύσει η Νικολέττα Καρρά και χαίρεται σαν μικρό παιδί, δαμάζοντας τα κύματα.

Η όμορφη ηθοποιός το μεσημέρι της Κυριακής (10.08.2025) δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της και ένα βίντεο από την εξόρμησή της στην παραλία του Καλάμου, στους Αγίου Αποστόλους, που είναι παραθαλάσσιος οικισμός της ανατολικής Αττικής και βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νομού. Η Νικολέττα Καρρά φορώντας ένα μαύρο μπικίνι χάρηκε στο έπακρο την κάθε στιγμή.

«Άσε τα κύματα να πειράξουν την ψυχή σου…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση της η Νικολέττα Καρρά.

Η ανάρτησή της ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους και πολλές κυρίες από τον χώρο της ελληνικής showbiz έσπευσαν να της γράψουν κολακευτικά σχόλια. Ανάμεσά τους ήταν η Νίκη Λάμη, η Νίνα Λοτσάρη, η Βάσω Γουλιελμάκη και η Σάσα Σταμάτη.

«Είμαι σε μια αρκετά καλή φάση. Η τελειότητα δεν υπάρχει. Είμαι πολύ καλά όμως. Δεν έχω άμεση πρόθεση να ξαναπαντρευτώ. Τώρα για το μέλλον δε ξέρω τι να σου πω… Για μένα ο γάμος δεν είχε σημαντική διαφορά. Δε θεωρώ ότι μετά τον γάμο πρέπει να αλλάζει κάτι σε μια σχέση… Η διαφορά στα ζευγάρια νομίζω ότι έρχεται με το παιδί, όχι με τον γάμο», είχε αποκαλύψει η Νικολέττα Καρρά σε συνέντευξή της για την προσωπική της ζωή.