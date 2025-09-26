Lifestyle

Η Ντακότα Τζόνσον έκλεψε την παράσταση με μία τολμηρή μάξι δημιουργία Gucci σε βράβευσή της

Το περίτεχνο δαντελένιο μπούστο με τα μακριά μανίκια κατέληγε σε μία ογκώδη τούλινη φούστα
Ντακότα Τζόνσον
Ντακότα Τζόνσον / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) τιμήθηκε στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (ZFF) με το Bραβείο Golden Eye τόσο για την καριέρα της όσο και για την ερμηνεία της στην ταινία «Splitsville».

Η σταρ επέλεξε να εμφανιστεί με μία τολμηρή μάξι δημιουργία Gucci σε μπλε απόχρωση. Το περίτεχνο δαντελένιο μπούστο με τα μακριά μανίκια κατέληγε σε μία ογκώδη τούλινη φούστα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με δύο δαχτυλίδια και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Roberto Coin, σύμφωνα με το Just Jared.

Μετά τη βράβευση, η Τζόνσον παρουσίασε τη ρομαντική κομεντί «Splitsville» μαζί με τον σκηνοθέτη, πρωταγωνιστή και παραγωγό της ταινίας, Μάικλ Άντζελο Κοβίνο (Michael Angelo Covino).

Μαζί τους πρωταγωνιστούν οι Άντρια Αρτζόνα (Adria Arjona), Κάιλ Μάρβιν (Kyle Marvin), Λετίτια Μπρουκς (Letitia Brookes) και Νίκολας Μπράουν (Nicholas Braun).

Η ταινία ακολουθεί «την Ashley να ζητά διαζύγιο από τον καλοσυνάτο σύζυγό της, Carey, ο οποίος σοκάρεται όταν ανακαλύπτει πως το μυστικό της ευτυχίας τους ήταν ότι ο γάμος τους ήταν ανοιχτός. Αποφασίζει να υπερβεί τα όρια και ρίχνει όλες τις σχέσεις τους στο χάος».

To 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, το οποίο θα παρουσιάσει 114 ταινίες, ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου.

