Η Όλγα Κεφαλογιάννη εύχεται για το Πάσχα αγκαλιασμένη με τα δίδυμα παιδιά της

Η Όλγα Κεφαλογιάννη γιορτάζει το φετινό Πάσχα με τα δίδυμα παιδιά της και σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram, φαίνονται αγκαλιασμένοι με φόντο τον κήπο του σπιτιού και τη θάλασσα.

«Χριστός Ανέστη! Καλό Πάσχα» έγραψε η Όλγα Κεφαλογιάννη στην ανάρτησή της, με την ίδια να κοιτάει τον φακό χαμογελαστή. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, επισκέφθηκε εκκλησία στην Κέρκυρα μαζί με τα παιδιά της, όπου και άναψαν κεράκια.

Το φετινό Πάσχα είναι όπως φαίνεται μια περίοδος χαλάρωσης και ανασύνταξης για την πολιτικό, που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Μίνωα Μάτσα, για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη επαναλαμβάνουν πως στόχους τους, πίσω από τις κινήσεις που κάνουν είναι το καλό των δίδυμων παιδιών τους. Βρίσκονται κοντά τους και επαναλαμβάνουν πως αυτά ήταν και παραμένουν οι πρώτες προτεραιότητες στις ζωές τους.

Προ ημερών εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη σχετικά με την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους. Κατά την πλευρά της Υπουργού Τουρισμού η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας επιβαρύνει ψυχοσωματικά την υγεία των παιδιών της. Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η δικαιοσύνη αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους.

Η επίμαχη διάταξη που ψηφίστηκε όμως έδινε τη δυνατότητα μεταρρύθμισης μιας απόφασης πρωτοδικείου για τη συνεπιμέλεια των παιδιών πριν γίνει η δίκη στο εφετείο. Μετά την απόσυρση της αγωγής που είχε καταθέσει κατά του πρώην συζύγου της, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναμένει την εκδίκαση της υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.