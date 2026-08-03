Lifestyle

Η Ελένη Χατζίδου δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάργα

Τα παιχνίδια του Ετεοκλή Παύλου και της κόρης τους στην πισίνα
Ελένη Χατζίδου
Η Ελένη Χατζίδου
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Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απολαμβάνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, οι οποίοι κάνουν οικογενειακές διακοπές με την κόρη τους στην Πάργα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια από την Κυριακή (02.08.2026) ανεβάζει υλικό στα social media από το ταξίδι τους, δείχνοντας στους θαυμαστές της πόσο όμορφα περνούν. Μάλιστα, η Ελένη Χατζίδου, μεταξύ άλλων, δημοσίευσε και δύο βίντεο με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, να παίζει με την κόρη τους, Μελίτα, μέσα σε μία πισίνα.

Ο Ετεοκλής Παύλου κρατάει ψηλά στα χέρια του την κόρη του, ενώ εκείνη κλείνει τη μύτη της και ετοιμάζεται για να κάνει μία εντυπωσιακή βουτιά στο νερό.

«Ο Αύγουστος μου πάει πολύ», έγραψε η Ελένη Χατζίδου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Οι διακοπές μας μέχρι τώρα», έγραψε σε μία δεύτερη ανάρτηση που έκανε στο Instagram η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια και ανέβασε ένα βίντεο, ξεναγώντας τους διαδικτυακούς της φίλους στο κατάλυμα που μένει.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε ότι την ταλαιπωρεί μία περιπέτεια υγείας. Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια τη Δευτέρα (20.07.2026) ανέβασε ένα story στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι έχει μία μικρή ρήξη έσω μηνίσκου και άρχισε να κάνει φυσικοθεραπείες. Όπως ανέφερε η Ελένη Χατζίδου, επισκέφθηκε πριν από δύο ημέρες τον ορθοπεδικό της και έγινε η διάγνωση του προβλήματος.

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