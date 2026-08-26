Lifestyle

Η Πάρις Χίλτον κάνει διακοπές στην Ελλάδα: Βίντεο και φωτογραφίες από Αστυπάλαια και Σαντορίνη

«Ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι» γράφει στη λεζάντα
Πάρις Χίλτον
Πάρις Χίλτον
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Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Πάρις Χίλτον μαζί με την οικογένειά της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Πάρις Χίλτον μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη τα οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα. Ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι».

Στα στιγμιότυπα, η Χίλτον φαίνεται να απολαμβάνει το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα τόσο πάνω στην πολυτελή θαλαμηγό της όσο και με φόντο το επιβλητικό κάστρο της Αστυπάλαιας.


Παράλληλα, αποκάλυψε εικόνες με τα παιδιά της κάνοντας βόλτες στα γραφικά σοκάκια των δύο νησιών, αλλά και ένα κοινό καρέ με την αδελφή της, Νίκι Χίλτον επιλέγοντας αέρινες δημιουργίες.

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