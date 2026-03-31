Η Πέγκυ Σταθακοπούλου για το τέλος του γάμου της: Ήταν φανερό πως θέλαμε να ζήσουμε χώρια

Χωριστούς δρόμους έχει πάρει η Πέγκυ Σταθακοπούλου και ο αρχιτέκτονας σύζυγός της, Αλέξανδρος Καλδής.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον χωρισμό της σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ και στον Γιώργο Πράσινο. Η Πέγκυ Σταθακοπούλου εξήγησε ότι ο χωρισμός μπορεί να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους.

«Με τον Αλέξανδρο Καλδή ζούμε χώρια. Δεν διαφημίζω την προσωπική μου ζωή, αλλά κάποια στιγμή ρωτήθηκα αν χώρισα και είπα την αλήθεια. Ούτε έχω κλειστεί στο καβούκι μου, αλλά ούτε και δίνω έκταση στο τι λέγεται, όχι μόνο γιατί δεν πιστεύω ότι αξίζει να αφορά τον οποιονδήποτε, αλλά επειδή υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος δίπλα σου, που δεν θέλει να εκτίθεται. Ύστερα από χρόνια συντροφικότητας, ήταν φανερό πως θέλαμε να ζήσουμε χώρια. Είχαμε υπέροχα χρόνια μαζί και τώρα προχωρά με παράλληλα. Το σημαντικότερο είναι πως έχουμε την κόρη μας», δήλωσε η Πέγκυ Σταθακοπούλου.

«Ναι, νομίζω πως οι απώλειες και οι χωρισμοί μάς κάνουν καλύτερους ανθρώπους, και τις γυναίκες πιο δυνατές. Ζούσα πολύ δραματικά τους χωρισμούς από τους συντρόφους μου. Αλλά μόλις περνούσε αυτή η περίοδος, υπήρχε πάντα μια καινούρια αρχή. Ξέρεις, η στιγμή που είσαι έτοιμος να ξαναμπείς στη ζωή είναι πολύτιμη», αποκάλυψε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.