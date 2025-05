Η «Πέππα το Γουρουνάκι» απέκτησε ακόμα ένα αδερφάκι: Γέννησε η μαμά της

Οι δημιουργοί της παιδικής σειράς «Πέππα: Το Γουρουνάκι» αποφάσισαν να προσθέσουν ακόμα ένα μόνιμο χαρακτήρα και έτσι πριν λίγες εβδομάδες παρουσίασαν τη μαμά γουρουνίτσα έγκυο! Τώρα ήρθε η ώρα της γέννας και έτσι η Πέππα θα μπει σε νέες περιπέτειες.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της «Μαμάς Γουρουνίτσας» είχε αποκαλυφθεί τον Φεβρουάριο στην εκπομπή «Good Morning Britain» και έκτοτε οι θαυμαστές της Πέππα περίμεναν με ανυπομονησία το νέο μέλος.

Τον Απρίλιο στήθηκε ένα τεράστιο πάρτι στο Λονδίνο όπου αποκαλύφθηκε το φύλο του μωρού.

Σήμερα Τρίτη (20.5.2025) στην ίδια εκπομπή αποκαλύφθηκε πως η Μαμά Γουρουνίτσα γέννησε στις 5:34 π.μ. ένα κοριτσάκι που ονομάζεται Ίβι.

Η μικρή Ίβι πήρε το όνομά της από τη θεία της Μαμάς Γουρουνίτσας.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

