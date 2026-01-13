Η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο στην Εγνατία Οδό: «Δεν έφταιγα εγώ, δεν έπαθα ούτε γρατζουνιά»

Η Πηγή Δεβετζή μίλησε μπροστά στις κάμερες, το βράδυ της Δευτέρας (12-01-2026) για το τροχαίο ατύχημα που είχε προ ημερών στην Εγνατία Οδό, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε σε τούνελ, πάνω από το Παληό Καβάλας. Η Ολυμπιονίκης πιστεύει ότι την έσωσε από τα χειρότερα ο Θεός.

«Ήθελα να φύγει το 2025, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα με τη μητέρα μου στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά με το τροχαίο που είχα, που δεν έφταιγα εγώ φυσικά. Είχα τον Άγιο Νικόλαο και τον Θεό δίπλα μου και δεν έπαθα ούτε γρατζουνιά», εξομολογείται χαρακτηριστικά η Πηγή Δεβετζή.

«Είχα τις αισθήσεις μου αλλά είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ. Μίλησα με την Έλενα (Γκρέκου), 5 λεπτά αφότου βγήκα, και για κάποιες μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι έλεγα», περιγράφει.

«Εμένα με πήρε και μου είπε “είμαι ζωντανή”… γιατί την έπαιρνα και δεν το σήκωνε και ανησύχησα», ανέφερε από την πλευρά της η στενή της φίλη και τραγουδίστρια, Έλενα Γκρέκου.

Η Πηγή Δεβετζή, με ένα στόρι της στο Instagram, επικοινώνησε λίγες ώρες μετά το τροχαίο με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ενώ όπως τόνισε προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.