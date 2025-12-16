Η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Πήγαινα με 80 χλμ, έσκασε το πίσω λάστιχο

Η Πηγή Δεβετζή μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega για το τροχαίο ατύχημα που είχε προ ημερών στην Εγνατία Οδό, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανατράπηκε σε τούνελ, πάνω από το Παληό Καβάλας. Η Ολυμπιονίκης πιστεύει ότι την έσωσε από τα χειρότερα ο Θεός.

«Δεν μπορούσα να ηρεμήσω στο νοσοκομείο, σκεφτόμουν πώς θα το πω στη μαμά μου. Εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Νικολάου. Δίπλα μου ήταν ο Θεός, υπάρχει ο Θεός, πιστεύω πολύ σε Eκείνον. Η πίστη σώζει» ανέφερε αρχικά για το τροχαίο η Πηγή Δεβετζή.

«Εγώ είμαι καλή οδηγός γενικά. Πήγαινα στη Λάρισα, σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ. Ήμουν μόνη μέσα στο αμάξι, ήταν να έρθει και ένας φίλος μου αλλά δεν ήρθε τελικά. Η μαμά μου, μου είπε “μην πας, βρέχει”, σαν να είχε προαίσθημα. Όταν πάω να μπω στο τούνελ – πήγαινα με 80χλμ- έχασα τον έλεγχο. Έσκασε το πίσω λάστιχο.

Πήγα μετωπική και χτύπησα. Νόμιζα ότι σκοτώθηκα, είπα “μάνα αντίο”. Έκανα τον σταυρό μου και είπα “Θεέ μου, δεν έπαθα τίποτα”. Ξαφνικά είδα να έρχεται πάνω μου ένα αμάξι, ένα φορτηγάκι, έκανε ελιγμό και σταμάτησε. Μετά πέρασε και μια άλλη κοπέλα και ήταν αυτή που με βοήθησε να βγω από το αμάξι.

Δεν πονούσα, είχα πάθει σοκ και ήθελα να βγω από το αμάξι. Ήρθαν και κάποιοι άνθρωποι από τα μπλόκα των αγροτών που ήταν πιο μπροστά να με βοηθήσουν. Με έσωσε ο σταυρός που είχα κάνει στο αμάξι, τέλος.

Σε μια στιγμή περνάει η ζωή σού μπροστά από τα μάτια σου. Το ψυχολογικό σοκ δεν ξεπερνιέται εύκολα. Έχω κι άλλο περίεργο: άνοιξαν ξαφνικά οι ασφάλειες ενώ ήταν κλειδωμένες, βγήκα από το πίσω παράθυρο. Δεν ήθελα να πάω στο νοσοκομείο, τους είπα είμαι μια χαρά αλλά τελικά πήγα».

«Το πρώτο πράγμα που έκανα στην Αλεξανδρούπολη μετά το ατύχημα ήταν να ανάψω μια λαμπάδα στον Άγιο Νικόλαο», αποκάλυψε στη συνέχεια. Η ίδια αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας της μαμάς της, λέγοντας: «Η μαμά μου ήταν στο νοσοκομείο και είναι και τώρα. Ζούσα εκεί, ξυπνούσα το βράδυ να δω να αν αναπνέει, σκεφτόμουν χωρίς να έχει κάτι να τη χάσουμε; Ήμουν 2,5 μήνες πάνω».

Η Πηγή Δεβετζή, με ένα στόρι της στο Instagram, επικοινώνησε λίγες ώρες μετά το τροχαίο με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ενώ όπως τόνισε προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ