Η Ραμόνα Βλαντή «καρφώνει» την Μπέττυ Μαγγίρα: «Δεν τη θέλω στο Shopping Star, δεν έχει σχέση με τη μόδα»

Η Ραμόνα Βλαντή, γνωστή για τις ευθείες τοποθετήσεις της, μίλησε στις κάμερες το βράδυ της Πέμπτης (18.09.2025) σε κοσμική εκδήλωση και κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο η Μπέττυ Μαγγίρα να αναλάβει το Shopping Star, μετά την επιστροφή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM.

«Δεν θέλω να δω τη Μπέττυ Μαγγίρα. Δεν είναι σχετική με τη μόδα. Θέλω να τη δω στο θέατρο», τόνισε η Ραμόνα Βλαντή, πρώην νικήτρια του My Style Rocks, υπογραμμίζοντας την άποψή της ότι η εκπομπή χρειάζεται πρόσωπο με καθαρά fashion background.

Η ίδια, πάντως, δεν έμεινε μόνο στα τηλεοπτικά, αλλά μίλησε και για την καθημερινότητα, δίνοντας συμβουλές για τα αρώματα.

«Δεν βάζουμε χειμωνιάτικα βαριά αρώματα. Σεβόμαστε τους γύρω μας. Ανακατεύομαι, υποφέρω», σχολίασε.