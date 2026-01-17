Η Ράνα Ζέιν γιόρτασε τα 60α γενέθλιά της σε ένα φαντασμαγορικό πάρτι με ρίζες από την Ανατολή

Η Ράνα Ζέιν, σύζυγος τους εφοπλιστή Ριάντ Ζέιν, με αφορμή τα 60α της γενέθλια, δεν επέλεξε να τα γιορτάσει με ένα ακόμη κοσμικό γεγονός, αλλά μια βραδιά με έντονο προσωπικό χαρακτήρα, γεμάτη συναίσθημα, αναμνήσεις και ουσία. Μια γιορτή που μετέφερε τους παρευρισκόμενους στον αγαπημένο της Λίβανο, εκεί όπου έζησε τα παιδικά της χρόνια, πριν η οικογένειά της, με καταγωγή από τη Συρία, αναγκαστεί λόγω του εμφυλίου πολέμου να εγκαταλείψει τον τόπο της και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε η Ράνα Ζέιν μαζί με τον εφοπλιστή σύζυγό της, Ριάντ Ζέιν, και έδωσε άρωμα από την Ανατολή και συγκεκριμένα τον Λίβνο, προσέλκυσε πλήθος καλεσμένων από τον εφοπλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο. Γνωστές προσωπικότητες της showbiz έδωσαν το παρόν και πέρασαν μία πανέμορφη βραδιά με τραγούδι κι χορό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ράνα Ζέιν κράτησε ζωντανή μέσα της τόσο τη Συρία, πατρίδα του πατέρα της Ταλάλ, όσο και τον Λίβανο, τόπο των πρώτων της βιωμάτων. Αυτές οι εμπειρίες, επώδυνες αλλά διαμορφωτικές, έθεσαν τα θεμέλια μιας οικογενειακής νοοτροπίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη, τη γενναιοδωρία και τη στήριξη όσων δοκιμάζονται.

Μια οικογένεια που γνώρισε από κοντά τον πόλεμο και τον ξεριζωμό, έμαθε να αντέχει, να εξελίσσεται και τελικά να προσφέρει. Γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι διαχρονικά έχει συνδεθεί με ουσιαστικές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και δωρεές σε Συρία και Λίβανο, ακολουθώντας μια σταθερή αλλά χαμηλών τόνων πορεία κοινωνικής προσφοράς.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια Ζέιν έχει χαράξει ισχυρή παρουσία και στον χώρο της διεθνούς ναυτιλίας. Με πολυετή δραστηριότητα και με τη Naftomar να ξεχωρίζει ως σημείο αναφοράς, η επιχειρηματική τους πορεία χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, υπευθυνότητα και διακριτικότητα. Για τους Ζέιν, η επιχειρηματική επιτυχία δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για την υποστήριξη ανθρώπων και σκοπών που έχουν πραγματική ανάγκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η ουσία της βραδιάς δεν περιορίστηκε στη λάμψη. Αντί για προσωπικά δώρα, η Ράνα Ζέιν παρότρυνε τους φίλους της να ενισχύσουν οικονομικά τον σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ, μετατρέποντας τη χαρά της επετείου σε πράξη έμπρακτης αγάπης. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί για εκείνη αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Η εκδήλωση είχε έντονη ανατολίτικη ταυτότητα. Λιβανέζοι σεφ ανέλαβαν τη γαστρονομική επιμέλεια, ενώ η ζωντανή μουσική και οι παραδοσιακοί χοροί δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που μετέφερε τους καλεσμένους σε ένα ταξίδι πολιτισμού και μνήμης. Δεν ήταν μια βραδιά που στόχευε στον εντυπωσιασμό, αλλά στη σύνδεση των ανθρώπων μέσα από κοινές αξίες και συναισθήματα.

Η Ράνα Ζέιν ανήκει στις σπάνιες προσωπικότητες που μπορούν να φέρουν κοντά, στον ίδιο χώρο, όλους τους οικονομικά ισχυρούς της χώρας. Όχι χάρη στη δύναμη, αλλά χάρη στην εκτίμηση και την αγάπη που εμπνέει. Μπροστά στη γενναιοδωρία της, πολλοί αφήνουν στην άκρη εγωισμούς και διαφορές για να βρεθούν μαζί, να της ευχηθούν και –κυρίως– να στηρίξουν έναν σκοπό ανώτερο από τους ίδιους. Γιατί, τελικά, αυτό ήταν το πραγματικό μήνυμα της βραδιάς: μια γιορτή ζωής, αναμνήσεων και προσφοράς.