Η Reservoir Media απέκτησε τον κατάλογο του αείμνηστου είδωλου της τζαζ Μάιλς Ντέιβις

Η Reservoir Media απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στον κατάλογο του Μάιλς Ντέιβις, καθώς και άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με την περιουσία του αείμνηστου είδωλου της τζαζ και δικαιώματα στην ηχογραφημένη μουσική του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το 90% των δικαιωμάτων έκδοσης μουσικής του Μάιλς Ντέιβις και των εσόδων από τις ηχογραφήσεις του και εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 40 και 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάιλς Ντέιβις το 2026 η Reservoir εντάσσεται στο ίδρυμα Miles Davis Estate υπό την επίβλεψη της κόρης του Σέριλ Ντέιβις, του γιου του Έριν Ντέιβις και του ανιψιού και μουσικού συνεργάτη του Βίνσεντ Γουίλμπουρν Τζ. μαζί με τον γενικό διευθυντή Ντάριλ Πόρτερ και τον δικηγόρο Τζεφ Μπίντερμαν, σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι θα υπάρξει συνεργασία για τους εορτασμούς με εκδηλώσεις, αφιερώματα και συναυλίες.

Τα τελευταία χρόνια, η Reservoir, σύμφωνα με το Variety έχει αποκτήσει τα δικαιώματα καταλόγων θρύλων της τζαζ, όπως ο Σόνι Ρόλινς και της δισκογραφικής Tommy Boy Records, που περιλαμβάνει τους πρωτοπόρους της ραπ De La Soul.

«Με τη Reservoir, υπάρχει πραγματικός σεβασμός για τον Μάιλς, τη μουσική του, το στυλ του και την πολιτιστική του επίδραση. Αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Αυτή η συνεργασία μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε την κληρονομιά του με νέους τρόπους και να διασφαλίσουμε ότι η επιρροή του θα συνεχίσει να μας εμπνέει» δήλωσε ο Βίνσεντ Γουίλμπουρν Τζ.

Στις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν τον επόμενο χρόνο είναι και μια ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο «Miles & Juliette» που αφηγείται την ερωτική σχέση του Ντέιβις με τη Ζιλιέτ Γκρεκό, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την River Road Entertainment και την Jagged Films του Μικ Τζάγκερ και διεθνή περιοδεία της M.E.B. (πρώην Miles Electric Band).