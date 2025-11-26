Η Ρία Ελληνίδου αντικατέστησε την Δήμητρα Ματσούκα στα Madwalk 2025 – Όλο το παρασκήνιο

Η Δήμητρα Ματσούκα δεν θα πραγματοποιήσει το act που είχε ετοιμάσει για τα φετινά Madwalk. Τη θέση της πήρε η Ρία Ελληνίδου, μετά από υπόδειξη μάλιστα που έκανε η δημοφιλής ηθοποιός. Το παρασκήνιο των όσων έγιναν αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή κατά τη διάρκεια του «Happy Day». Υπενθυμίζεται πως η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης (26-11-2025) στο κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do και θα προβληθεί στις 13 Δεκεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Ειδικότερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε: «Πάμε να σας πω ένα από αυτά τα θεματάκια που σας αρέσουν. Σήμερα έχουμε το Madwalk και καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο τίτλος έχει δύο πρωταγωνίστριες σε διαφορετικούς χώρους. Η μία είναι η Δήμητρα Ματσούκα, πολύ αγαπημένη, πολύ όμορφη. Τις τελευταίες μέρες πρωταγωνίστησε και λόγω του συμβάντος με την αστυνομία και το αυτοκίνητο και η άλλη είναι η η Ρία Ελληνίδου».

«Θα μου πεις τώρα, ποια ταύτιση, άλλο η υποκριτική, άλλο το τραγούδι. Και οι δύο όμως είναι όμορφες και εκρηκτικές. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι χθες κάνοντας ένα ρεπορτάζ γενικώς για το Madwalk που έρχεται και αναμένεται εντυπωσιακό, έμαθα μια ενδιαφέρουσα πληροφορία και φυσικά ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας.

Πριν από περίπου 1,5 μήνα, οι άνθρωποι του Mad προσέγγισαν τη Δήμητρα Ματσούκα και της πρότειναν να ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει. Γιατί ξέρουν ότι πέρα από πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, έχει και μια πολύ ωραία φωνή. Εκείνη ήταν ιδιαιτέρως διστακτική, γιατί της αρέσει να εκτίθεται με συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε και τελικά είπε το “ναι”. Μάλιστα οι συζητήσεις προχώρησαν πάρα πολύ. Μπήκε στο στούντιο, ηχογράφησε το τραγούδι, συγκεκριμένα το «Δεν έχω χρόνο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μία πολύ ωραία διασκευή. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από το αποτέλεσμα. Συζητήσεις επί συζητήσεων, ηχογραφήσεις κτλ και όλα ήταν έτοιμα με τη Δήμητρα Ματσούκα να ανέβαινε σήμερα στη σκηνή του Madwalk και να εντυπωσιάσει τα πλήθη».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνέχισε: «Πριν από περίπου 10 μέρες όμως, σε μία κουβέντα πάνω, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε χρονικά να υποστηριχθεί αυτή η εμφάνιση, γιατί είχε το θέατρο. Η Δήμητρα πίστευε και ήλπιζε ότι θα μπορούσε η εμφάνισή της θα μπορούσαν να βγουν λίγο πιο μετά την παράσταση. Της εξήγησαν όμως οι άνθρωποι του Mad ότι υπάρχει σκαλέτα.

Δημιουργείται αυτή η κόμπλα με την παράσταση. Λέει, “παιδιά, δεν γίνεται να το προσπεράσουμε”. Οι άνθρωποι του Mad λένε, “δεν γίνεται τώρα τελευταία στιγμή να έχουμε αυτό το θέμα και αυτή την αγωνία και αν θα τα καταφέρει και αν έχει κίνηση”, γιατί το θέατρο, σας θυμίζω ότι είναι και στο Κολωνάκι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και δίπλα.

Κάποια στιγμή λοιπόν, η ίδια η Δήμητρα Ματσούκα, μιλώντας έτσι με ανθρώπους του Mad δίνει μια ιδέα και λέει, λίγο πριν τελικά δουν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Πάντως λέει, “επειδή πήρα έμπνευση για το πώς θα το πω, έχω δει ότι αυτό το διασκευάζει πολύ ωραία στη σκηνή, μια τραγουδίστρια που είναι και κούκλα και πολύ όμορφη, η Ρία Ελληνίδου”».

«Το προτείνουν στη Ρία Ελληνίδου και σήμερα αυτή τη διασκευή που ούτως ή άλλως την κάνει, θα την πει η Ρία Ελληνίδου» είπε καταλήγοντας η Σταματίνα Τσιμτσιλή.